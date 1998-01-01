جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: الاجهزة الامنية تمتلك أدلة بالصوت والصورة حول عملية التفجير ومنفذها

الجمعة 23 مارس 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاجهزة الامنية تمتلك أدلة بالصوت والصورة حول عملية التفجير ومنفذها



غزة / سما /

قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان الاجهزة الامنية في غزة تملك الادلة الدامغة حول عملية التفجير.وأكد رضوان خلال وقفة تضامنية مع القدس في مسجد المحطة بغزة ان هناك من الادلة الدامغة التي ستقدمها الاجهزة الامنية حول عملية التفجير، ادلة دقيقة بالصوت والصورة الواضحة والتي معها لن يبقى شك فيمن يقف وراء الجريمة.

وقال رضوان ان الادلة لن تبقي مبررا لمن يحاول التفريق بين ابناء الشعب الفلسطيني مؤكدا أن حماس لن تلتف للشائعات رغم الالم والتنسيق الامني وظلم ذوي القربى.

وأوضح رضوان ان حماس ماضية على درب تحرير القدس وعلى تحقيق المصالحة الحقيقية والالتزام بالاتفاقات المتوقعة.

وأكد ان صفقة القرن لن تمر ودونها ارواح ودماء الفلسطينيين الذين سيحررون القدس وسيكسرون قرارات ترامب مضيفا :"فالقدس لنا لا شرقية ولا غربية، عربية اسلامية فلسطينية العاصمة الابدية لشعبنا الفلسطيني".

ودعا رضوان العرب والمسلمين الى نصرة القدس من خلال مسيرات جماهيرية تنطلق بالتزامن مع مسيرات العودة في 30 اذار من هذا الشهر بمناسبة يوم الارض.ووجه رضوان رسالته للاحتلال "نقول للاحتلال ان جرائمك وظلمك واعتقالك ولن يكسر شوكة المقاومة".
 

#التفجير #حماس #الحمدلله

أخبار ذات صلة

عدنان ضميري - ارشيف

الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية يشن هجوما على مصر وتركيا وايران

جهاز تجسس شمال قطاع غزة

الاجهزة الامنية تضبط كاميرا تجسس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الاجهزة الامنية تقتحم مخيم بلاطة فجرا واندلاع اشتباكات مع مسلحين

شاهد ..الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع الاحتلال من دخول قلقيلية فجرا

اللواء عدنان ضميري

الضميري: لن نقبل بجيش مليشيات في غزة ويتحدث بالتفصيل عن الاجهزة الامنية و التقاعد

جيش الاسلام غزة

الاجهزة الامنية بغزة تشن حملة اعتقالات ومداهمات ضد عناصر متشددة في جنوب القطاع

الأكثر قراءة اليوم

الحية: وصلنا لمن يقف خلف تفجير موكب "الحمد الله"

البردويل: لدينا تفاصيل دقيقة عن جهات معادية تقف وراء تفجير موكب الحمدالله

الحكومة : "حماس" ترسم وتنفذ سيناريوهات مشوهة حول محاولة اغتيال الحمدالله

لاول مرة : الشرطة الاسرائيلية على حدود قطاع غزة

قياديان يكشفان تفاصيل لقاء حماس مع الفصائل

طبيب عراقي يكشف لأول مرة مشاعر صدام حسين الحقيقية لحظة إعدامه

البزم: سيتم رفع تقرير لـ "الحمدالله" عن العملية الأمنية التي جرت في النصيرات

الأخبار الرئيسية

الكونغرس

الكونغرس يشترط وقف مخصصات الأسرى والشهداء لتقديم المساعدات للسلطة

الرئيس عباس و ماجد فرج

بهدف تأجيج الـ”صراع″.. إسرائيل تُسرّب رسالة مديحٍ رسميّةٍ من البيت الأبيض لماجد فرج وهذا ما جاء فيها

الامن - غزة

صحيفة: منفذ تفجير غزة «داعشي» والاجهزة الامنية صورت عملية قتله من بدايتها إلى نهايتها

الرئيس عباس وترامب

هارتس : ابو مازن يطارد غزة وعينه على ترامب

البردويل: لدينا تفاصيل دقيقة عن جهات معادية تقف وراء تفجير موكب الحمدالله

الاتصالات الفلسطينية