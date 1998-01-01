نبيل عمرو: المصالحة الفلسطينية أصبحت مستحيلة في ظل الوضع القائم

رام الله / سما/

رأى سفير السلطة الفلسطينية السابق في مصر نبيل عمرو، أن "المصالحة الفلسطينية تكاد تكون مستحيلة في ظل الوضع القائم بين حركتي "فتح" و"حماس".

وقال عمرو في حديث مع "قدس برس" اليوم: "الوضع الفلسطيني اليوم ازداد تعقيدا، بعد أن صعّد الرئيس محمود عباس من شروطه التي أصبحت منطقية لجهة مطالبته بتسلم الوضع بالكامل في غزة، ولا أعتقد أن حماس في وارد القبول بذلك".

وأضاف: "هناك وسطاء يتدخلوا للتخفيف من حدة التوتر، لكنني أعتقد أن قصة المصالحة في الوقت الحالي أصبحت غير متاحة".

وأكد عمرو، أن "الانقسام هو أكبر ضرر للقضية الفلسطينية، وليس له إيجابية واحدة، واستمراره سيزيد من تعميق الأزمة الفلسطينية".

وعما إذا كان للانقسام أن يساعد في تمرير صفقة القرن، قال عمرو: "صفقة القرن الآن مؤجلة، التحدي الأبرز الآن هو الانقسام، الذي أتاح للاحتلال أن يمضي أكثر في اتخاذ إجراءات على الأرض لتكريس احتلاله"، على حد تعبيره.

وتعرف العلاقات بين حركتي "فتح" و"حماس" تصعيدا خطيرا في الآونة الأخيرة، بعد أن اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية الاثنين الماضي في رام الله، حركة "حماس" بـ "محاولة اغتيال الحمد الله".

واستنكرت الحركة بشدة اتهام عباس، وقالت إنه يسعى إلى "تركيع قطاع غزة"، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة.