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داعش يتبنى : اطلاق نار واحتجاز رهائن داخل سوبرماركت في جنوب فرنسا

الجمعة 23 مارس 2018 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
داعش يتبنى : اطلاق نار واحتجاز رهائن داخل سوبرماركت في جنوب فرنسا



باريس / وكالات /

قالت مصادر أمنية فرنسية اليوم الجمعة إن شرطيا أصيب أثناء إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل محل تجاري واقع في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوبي فرنسا.

وأشارت المصادر، نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية، إلى أن السلطات الفرنسية تقوم بعملية أمنية واسعة لإلقاء القبض على المسلح الذي يحتجز بعض الرهائن.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن إصابة رجل أمن فرنسي بعد مهاجمة أحد الأشخاص عناصر الأمن في منطقة كاركاسون جنوب فرنسا.

ولم تحدد السلطات الفرنسية هوية المهاجم وغايته حتى الأن، لكنها أكدت على أنه ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب​ عملية الاحتجاز "بالحالة الجدّية".

#داعش #رهائن #فرنسا

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