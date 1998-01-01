"التعبئة الفكرية" تختتم دورتي الشهيدة المغربي والشهيد سلامة

غزة / سما /

اختتمت مفوضية التعبئة الفكرية بإقليم غرب غزة بحضور الأخ نبيل الصفدي عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح وأعضاء المفوضية دورة الشهيدة دلال المغربي والشهيد حسن سلامة الخاصة بأعضاء قيادة المناطق والشعب التنظيمية بالإقليم.

حيث استكملت هذه الدورات مستوياتها الثلاث بواقع ( 72 ) ساعة تدريبية لكل دورة، خصص منها ( 50 ) ساعة لموضوعات تنظيمية " النشأة والنظام الداخلي والمسلكية الثورية والبرنامج الوطني والرقابة الحركية وحماية العضوية " ، كما خصصت ( 22 ) ساعة لموضوعات سياسية ومهارات قيادية وإدارية " البرنامج السياسي للحركة، ومقارنته بالبرامج السياسية للقوى والفصائل الفلسطينية الأخرى، وإعداد القائد الجيد، وتنظيم الاجتماعات وحسن إدارتها ".

وأعرب نبيل الصفدي عن اعتزازه بجهود مفوضية التعبئة الفكرية بالإقليم، والتي طرحت مبادرة رائدة في العمل التنظيمي والقيادي من خلال دوراتها النوعية التي استهدفت شرائح متعددة من أبناء حركة فتح .

وأضاف الصفدي أن الهيئة القيادية لحركة فتح ستقدم كل ما تملك من إمكانات لرفع الكفاءة التنظيمية، وستبقى الداعم المستمر لهذه المبادرات الخلاقة، لتحقيق رؤية القيادة في بناء جيل فتحاوي أصيل .

بدوره قال الدكتور حسام أبو عجوة مفوض التعبة الفكرية بالإقليم أن اختتام هذه الدورات يأتي بالتزامن مع ذكرى معركة الكرامة ويوم الأم، متحدثاً عن الصمود الأسطوري لمقاتلي حركة فتح والثورة الفلسطينية في هذه المعركة التي واجهت صلف الاحتلال وعنجهيته المفرطة، إذ تم وقف عدوانه المستميت لضم الضفة الشرقية لنهر الأردن، مهنئاً الأم الفلسطينية التي قدمت التضحيات الجسام من أجل الوطن والقضية الفلسطينية.

وشكر أبو عجوة المدربين الذين قدموا صفوة عطائهم ومعرفتهم لإنجاح هذه الدورات، التي كانت نموذجاً طليعياً يحتذى به على مستوى أقاليم المحافظات الجنوبية، باتسامها بالتفاعل الخلاق ،والمشاركة الفعالة وتنوع أساليب الحوار والتدريب، فكان لعطائهم وجهدهم تأثيراً إيجابياً في إنجاح هذه الدورات، وخص بالذكر أعضاء لجنة التعبئة الأخوة : سهيل مهنا، مجدي البردويل، رشاد أبو عيشة، عرفات العريني، أحمد الحلبي، سهيل كلاب, رجب حنيف, شيرين الكيالي .

وأثنى على دور الأخ أحمد حلس " أبو ماهر " مفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية والهيئة القيادية العليا لدعمها المتواصل لهذه الدورات وأنشطة مفوضية التعبئة الفكرية بالإقليم، لتعزيز العمل التنظيمي ووصوله إلى الهدف المرجو منه.