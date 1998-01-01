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العراق تعتقل عالما قال إنه مرتبط بحركة حماس

الجمعة 23 مارس 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق تعتقل عالما قال إنه مرتبط بحركة حماس



بغداد / وكالات /

اعتقلت السلطات العراقية العالم طه محمد الجبوري، الملاحق من قبل الاستخبارات الإسرائيلية بتهمة المساهمة في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية.


ونقلت وكالة "قدس برس" عن أحد أقرباء الجبوري قوله، إن "العالم العراقي وصل مطار بغداد منذ أيام، قادما من تركيا التي قامت بترحيله، ليتعرض للاعتقال من قبل السلطات العراقية".


وأشار المصدر ذاته الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن السلطات التركية قامت بترحيل العالم العراقي إلى بغداد قبل أيام فقط بصورة مفاجئة، مما دفع السلطات العراقية بتوقيفه في مطار بغداد الدولي فور وصوله، وباشر جهاز المخابرات العامة التحقيق معه في أحد السجون القريبة من المطار.


وسبق أن تم توقيف الجبوري الذي يبلغ من العمر 64 عاما، في العاصمة الفلبينية مانيلا بزعم وجود مشاكل في تأشيرة دخوله للبلاد، ومن ثم سافر إلى إسطنبول في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي للإقامة مع زوجته بشكل قانوني ورسمي.


وكانت الشرطة الفلبينية عقدت مؤتمرا صحفيا في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت فيه أن مواطنا عراقيا يدعى طه محمد الجبوري، تبين أنه عالم ينتمي لحركة حماس وساعدها في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لافتة إلى "الجبوري أقرب بانتمائه لحماس، وهو عالم كيميائي ومهمته تطوير التكنولوجيا الصاروخية التي تعتمدها الحركة في إطلاق الصواريخ".


وأكدت الشرطة الفلبينية أنها "المرة الأولى التي تتعامل فيها مع عنصر في حماس على أراضيها"، مشددة على أن "ترحيله يأتي على خلفية وجود مشاكل في تأشيرة الدخول، وليس لوجود أدلة ضده بممارسة أنشطة قتالية".


ونقلت "قدس برس" عن مصدر أمني قوله، إن السلطات الفلبينية استجابت في اللحظات الأخيرة لطلب الجبوري، للسفر إلى إسطنبول التي يقيم فيها مع زوجته بشكل قانون ورسمي، وهو ما حدث بالفعل.


وأوضح المصدر الأمني أنه "تم استدراج الجبوري إلى الفلبين من قبل مواطنين عراقيين، كان على علاقة تجارية معهم في مجال اختصاصه"، منوها إلى أنه "كان من المفترض أن يلتقي بهما في مانيلا، غير أنهما تواريا عن الأنظار، وتم اختطافه بعملية مدبرة ومحكمة بعد فترة وجيزة من خروجه من المطار".


وأفاد أن "الجبوري احتجز في إحدى القرى الريفية النائية داخل منزل واسع مكون من طابقين، وهو مركز اعتقال لجهاز الموساد الإسرائيلي، حيث تناوب على التحقيق معه، عدة أشخاص أجانب، ولكنهم يتحدثون العربية، وتركز التحقيق معه على علاقته بحركة حماس، وعلى نشاطاته في مجال اختصاصه".

#العراق #اعتقال #حماس #عالم

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