اجتماع في وزارة الصحة يبحث سبل مواجهة مخاطر التدخين

رام الله / سما /

استقبل الدكتور سليمان الأحمد مدير عام وحدة المنظمات الأهلية في مكتبه بمقر وزارة الصحة الفلسطينية برام الله صباح اليوم رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين الأستاذ ماجد شيوخي بحضور السيدة مروة الحكيم ومني حرزالله المدراء في الوحدة لمناقشة الأنشطة والعفاليات التي تقوم بها الجمعية.

وقال الأحمد بأن الوزارة تقدم كل دعم وتقدير لكل الجمعيات الخيرية التي تسعي لبث الوعي الصحي وتقدم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين وتعتبر الوزارة هذه الجهود الطيبة مثالا رائعا للتعاون بين أبناء المجتمع الفلسطيني .

وأعرب الأحمد عن سعادته بالأنشطة التي تقوم بها الجمعية في مجال مكافحة آفة التدخين وبخاصة حماية الاطفال من مخاطر التدخين.

وأعرب الشيوخي رئيس جمعية مكافحة التدخين عن شكره وتقديره للاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بأنشطة الجمعية وقدم شرحا وافيا عن الجمعية وأهدافها ومشاريعها وأنشطتها التي تغطي مساحة الوطن الفلسطيني وتعاون الجمعية مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية وتوحيد الجهود في مواجهة اخطار التبغ.