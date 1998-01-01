قتل المتهم ..قتل الامل.. مصطفى ابراهيم

المحزن في غزة ان قتل المتهم بتفجير موكب رئيس الوزراء قتل أمل الناس في النجاة من العقوبات ومن حالة الهرج والمرجالتي يعيشونها، والمصيبة ان الناس لا يبحثوا عن الحقيقة بقدر البحث عن النجاة والخلاص من الحال المقيت الذي يعيشونهوالخوف والقلق من القادم والردح وجولات الاتهام والتخوين وتعميق الكراهية.

يعني تعالوا نفكر بعقل مفتوح هل معقول انه حركة حماس تضحي بمقتل اثنين من ابنائها من الأجهزة الامنية بهذه السهولة مناجل إلقاء القبض على متهم بجريمة موكب رئيس الوزراء وهي متهمة بها، وتعمل بكل جهدها من اجل إثبات برائتها وقبل انتثبت للسلطة والحكومة وللمجتمع الفلسطيني انها لم ترتكب هذه الجريمة؟ حتى لو القي القبض على المتهم حياً فالسلطة وحركةفتح ستشككان في حماس وتحقيقاتها فهما لا يعترفان بحكمها على قطاع غزة، وحتى لو تم التحقيق معه من لجنة مشتركة وعرض المتهم على القضاء، فحال الشك وانعدام الثقة بين الطرفين لن يفضي للحقيقة.

حماس متسرعة وتعمل تحت الضغطوتريد ان تثبت ان الامن لديها خط احمر وهي التي تفتخر انها حققت إنجازات كبيرة لتحقيقه في غزة، وتبحث عن نتائج سريعةوخلال هذه السرعة قتل المتهم ومواطن اخر كان مختبئ معه، كما قتل اثنين من افراد الأجهزة الامنية، كان بإمكان حماس انتستخدم وسائل اخرى من اجل إلقاء القبض حياً على المتهم وتمنح الأجهزة الامنية نفسها مزيد من الوقت وتحاصر المتهم وتجمع معلومات حول العدد وتسليحهم حتى لو استمر الحصار فترة زمنية والصبر قبل الاقتحام وان تحاول مرات ومرات وتفاوض المتهم قبل اطلاق النار حتى لو هو الذي بدأ بإطلاق النار او كان متزنرh بحزام ناسف>

صحيح اننا لا نعلم حيثيات الحادث وماذاجرى في الميدان، لكن كان بامكانها ان لا تعمل تحت الضغط ولا تعلن مباشرة عن العملية وتقوم بمحاصرة المكان وكان بامكانها ان تعمل بسرية وبدون الإعلان وبات جميع اهل قطاع غزة صحافيين وينشرون الاخبار وكأنهم يشاركون في عمليةالاقتحام وينتظرون النتيجة بفارغ الصبر، وكانت النتيجة المفاجأة ان قتل المتهم وسبب قتله احباط كبير لعدد كبير من الناس فهوالدليل والشاهد على جريمة فتحت أبواب جهنم على غزة ومعركة جديدة والاعتقاد السائد أنه سينقذ غزة وما ينتظرها من وَيل وثبور من القيادة الفلسطينية.

النتيجة كما نراها اتهامات متبادلة وغياب لجزء كبير من الحقيقة ونحن في انتظار الجزء الذيتملكه الأجهزة الامنية في غزة ومطلوب من حماس ان تنتشر الحقيقة بشفافية وبدون مواربة وهي التي قالت ان لديها تفاصيلومعلومات مذهلة وعليها إقناع الناس بما لديها من تحقيقات ومعلومات.

السلطة ومعها فتح لن تقتنعا حتى لو كان المتهم فتحي حمّاد فعليا كما تدعي بعض الأطراف في السلطة والحكومة وحركة فتح، وسيقولون ان هناك متهمين اخرين ويجب تسليمهم، نحن وصلنا لمرحلة اللاعودة وفقدان الثقة.