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الكونغرس يشترط وقف مخصصات الأسرى والشهداء لتقديم المساعدات للسلطة

الجمعة 23 مارس 2018 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكونغرس يشترط وقف مخصصات الأسرى والشهداء لتقديم المساعدات للسلطة



رام الله / سما /

صادق الكونغرس الأمريكي اليوم الجمعة على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء. 


وتم تحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، دون الادلاء بحجم هذه المساعدات.


وذكرت مصادر صحفية امريكية انه وبعد اشهر من المفاوضات والمناقشات حول قضية استمرار تقديم المساعدات لفلسطين، بات الكونغرس على وشك ان يخوّل ادارة الرئيس ترامب باتخاذ القرار بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.


وحسب المصادر، فان وزارة الخارجية الامريكية خططت لتقديم 215 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام، وطلبت 215 مليون دولار اخرى من موازنة 2019، ويجب الانتظار حتى يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح نافذا، وسيكون حينها امام الخارجية 15 يوما لتقديم تقرير للكونغرس حول البرامج التي ستخضع للتخفيضات، وستستخدم امريكا بعض اموال المساعدات الفلسطينية لسداد ما وصفته بـ ديون السلطة لاسرائيل.
 

#الكونغرس #الأسرى #السلطة

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