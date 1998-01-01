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صور: بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح وإدخال البضائع المحتجزة

الجمعة 23 مارس 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح وإدخال البضائع المحتجزة



غزة / سما /

فتحت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، مع رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، في الاتجاهين استثنائياً أمام تنقل المسافرين وعودة المواطنين العالقين وإدخال مساعدات إلى غزة.

وفتحت السلطات المصرية  البوابة الرئيسية لمعبر رفح، وبدأت  الحافلات التي تقل المسافرين المغادرة من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، في اليوم الأول من الفتح الاستثنائي للمعبر والذي يستمر ليومين (الجمعة والسبت).

و  تم تجهيز عدة حافلات تقل اعدادا من المسافرين منذ ساعات الصباح، في صالة الشهيد أبو يوسف النجار بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ثم التوجه إلى الصالة الفلسطينية من المعبر، ومنها إلى الصالة المصرية، بعيد التدقيق في جوازات سفر المغادرين.

كما  تم نشر كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح.

في سياق متصل دخلت  شاحنات محملة بمواد غذائية دخلت من المعبر إلى القطاع.



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#معبر رفح #مسافرين #بضائع

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