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ترحيب إسرائيلي بتعيين بولتون مستشارا للأمن القومي لترامب

الجمعة 23 مارس 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترحيب إسرائيلي بتعيين بولتون مستشارا للأمن القومي لترامب



القدس المحتلة / سما /

رحّبت الأوساط الإسرائيلية بتعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لجون بولتون مستشارا له للأمن القومي، خلفا لهربرت مكماستر.

وأعربت وزيرة القضاء أييليت شاكيد (من حزب البيت اليهودي اليميني)، عن رضاها من هذا التعيين، واصفة إياه "بالممتاز". وكتبت شاكيد في تغريدة مرفقة بصورة تجمعها مع بولتون، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يواصل الرئيس ترامب تعيين أصدقاء إسرائيل في المناصب الرفيعة، جون بولتون أبرزهم". وأضافت شاكيد "بولتون هو أحد أصحاب الخبرة الكبيرة والتفكير العميق، أتمنى له نجاحا باهرا في منصبه".

ووصف رئيس حزبها ووزير التعليم، نفتالي بنيت بولتون "بالخبير الأمني الاستثنائي"، و"دبلوماسي خبير وصديق مخلص لإسرائيل". وسبق لبولتون أن شغل منصب مندوب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن.

وأولى مندوب إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دنون، أهمية لهذا التعيين بالنسبة لبلاده. وقال في حديث إذاعي صباح الجمعة "جون بولتون هو صديق لإسرائيل، وذو معرفة كبيرة في المجالات المتعلقة بإسرائيل"، متطرقا لتأثير هذا التعيين على قرارات الرئيس الأميركي، بشأن الاتفاق النووي مع إيران "في النهاية سيضطر ترامب لاتخاذ القرارات لوحده، ولكن إن نظرنا إلى الطاقم الذي سيكون معه في الغرفة، سنجد أن هناك أشخاص يمتلكون مواقف واضحة ضد الاتفاق".

واستعرض الإعلام العبري، الجمعة، مواقف بولتون المؤيدة لإسرائيل، منذ أن أفشل مشروع قرار أممي، يساوي بين الحركة الصهيونية والعنصرية في السبعينيات، مرورا برفض حل الدولتين، وحتى موقفه بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2008.

ويوصف بولتون "بالمتشدد"، وهو معروف برفضه للاتفاق النووي مع إيران، والحوار مع كوريا الشمالية.

#بولتون #مستش #ترامب

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