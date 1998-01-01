جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا تطالب "إسرائيل" دفع تعويضات على قصف مدارسها بغزة

الجمعة 23 مارس 2018 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تطالب "إسرائيل" دفع تعويضات على قصف مدارسها بغزة



عكا للشؤون الإسرائيلية

طالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة  "إسرائيل"، دفع تعويضات على الأضرار التي تسببت بها، جراء قيام قواتها بقصف مدارس الأونروا خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، التي أوردت الخبر على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الجمعة، إن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة "داني دانون" رفض هذا الطلب، مدعيا أن "حماس استخدمت هذه المدارس لإطلاق الصواريخ".

وبحسب الصحيفة العبرية، أضاف السفير الإسرائيلي، "إسرائيل عملت على الدفاع عن مواطنيها، وعلى الأونروا مطالبة حماس بدفع التعويضات".

#الأونروا #اسرائيل #تعويض #قصف

أخبار ذات صلة

الخارجية

"الخارجية" تطالب الأمم المتحدة التصدي للابتزاز ورفض تحويل "الأونروا" الى آداة لتوطين اللاجئين

صورة من الأرشيف

8 دول اوروبية تطالب اسرائيل بدفع تعويضات بدل تدمير منشآت

عميل -ارشيفية

حكم غير مسبوق.. محكمة إسرائيلية تطالب السلطة بدفع تعويضات لعملاء مع الاحتلال !

يحيى السنوار

تعرف على قائد حماس الجديد بغزة .. "يحيى السنوار" الرجل المشهور بصلابته في مواجهة إسرائيل

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

محمد مرتجى

سلطات الاحتلال تقرر مواصلة اعتقال "محمد مرتجى " ممثل "تيكا" التركية بغزة

الأكثر قراءة اليوم

الحية: وصلنا لمن يقف خلف تفجير موكب "الحمد الله"

البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب

الحكومة : "حماس" ترسم وتنفذ سيناريوهات مشوهة حول محاولة اغتيال الحمدالله

لاول مرة : الشرطة الاسرائيلية على حدود قطاع غزة

اللواء منصور ينفي تصريحات البردويل بشأن محاولة اغتيال الحمد الله

بيان وزارة الداخلية في غزة حول العملية الأمنية في مخيم النصيرات

قياديان يكشفان تفاصيل لقاء حماس مع الفصائل

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس و ماجد فرج

بهدف تأجيج الـ”صراع″.. إسرائيل تُسرّب رسالة مديحٍ رسميّةٍ من البيت الأبيض لماجد فرج وهذا ما جاء فيها

الامن - غزة

صحيفة: منفذ تفجير غزة «داعشي» والاجهزة الامنية صورت عملية قتله من بدايتها إلى نهايتها

الرئيس عباس وترامب

هارتس : ابو مازن يطارد غزة وعينه على ترامب

البزم- ارشيف

البزم: سيتم رفع تقرير لـ "الحمدالله" عن العملية الأمنية التي جرت في النصيرات

البردويل: لدينا تفاصيل دقيقة عن جهات معادية تقف وراء تفجير موكب الحمدالله

الاتصالات الفلسطينية