فلسطين تشارك في منتدى المياه المنعقد في البرازيل

رام الله / سما /

شاركت دولة فلسطين ممثلة بسلطة المياه، في فعاليات منتدى المياه العالمي الذي يعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، تحت عنوان استخدام أنظمة المعلومات والاتصالات لتعزير الشفافية والنزاهة والعدالة وبناء القدرات في قطاع المياه.

وقدم مدير دائرة بنك المعلومات في سلطة المياه أشرف دويكات في المحور الثامن من جلسات المؤتمر، شرحا تفصيليا عن الجهود التي تقوم بها سلطة المياه والمؤسسات الشريكة في سبيل توحيد البيانات المائية والبيانات المتعلقة بالمياه، مشيرا إلى جهود الحكومة الفلسطينية في الوصول إلى تكامل البيانات بين مختلف المؤسسات الحكومية.

وعرض النتائج والدروس المستفادة من تطبيق آليات الشراكة في البيانات والمعرفة، موضحا الوضع المائي الفلسطيني والتحديات التي تفرضها سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقرصنته لمواردنا المائية من منع تطوير مصادر المياه.

وفي السياق ذاته، شارك دويكات في جلسة مشاورات بعنوان (الطريق إلى ريو 2018) حيث ركزت الجلسة على استعراض المواضيع التي سيتناولها أسبوع المياه العالمي في ريو دي جانيرو 2018 والذي سيعقد خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري، وسيتناول الأسبوع مواضيع مختلف خاصة بقطاع المياه.