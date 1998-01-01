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الرئيس يهنئ نظيره الباكستاني بيوم الجمهورية

الجمعة 23 مارس 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أبرق رئيس دولة فلسطين محمود عباس مهنئا رئيس جمهورية باكستان ممنون حسين، ورئيس الوزراء الباكستاني خاقان عباسي، لمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية.

وقال الرئيس في البرقية" يطيب لنا وأنتم تحتفلون بيوم الجمهورية أن نتقدم لكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا بأحر التهاني القلبية، داعين الله تعالى أن يعيد هذا اليوم المجيد وقد حققتم ما تصبون إليه من رخاء وازدهار".

وأعرب الرئيس عن تقديره للرئيس الباكستاني لدعمه لشعب الفلسطيني، ووقوفه الثابت معه من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

#الرئيس عباس #باكستان

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