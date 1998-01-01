ولي أمر ضرب أستاذاً بالحذاء أمام التلاميذ

غرائب و عجائب

أقدم ولي أمر طالب على ضرب أستاذ في أحد الفصول الدراسية في مدرسة ابتدائية أهلية بالطائف في السعودية أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وقام ولي الأمر بضرب المعلم بحذائه، في واقعةٍ تذمّر منها أولياء الأمور الذين شهدوها قبل موعد الانصراف بربع ساعة. وفتحت المدرسة تحقيقًا أوليًا في الواقعة، وتبين أن ولي أمر الطالب المعتدي على المعلم هو أصلًا أستاذ في أحد المدارس الحكومية بالمحافظة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم "تعليم الطائف" في حديث مع موقع سبق عن أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل التعليم، للتحقيق في القضية ورفع التقرير للجهات المعنية.

وفي تفاصيل هذه القصة، فقد صدر من طالب يدرس في الصف الخامس بإحدى المدارس الأهلية الابتدائية بالطائف، سلوك عدائي تجاه أحد زملائه داخل المدرسة. وقد حاول أحد المُعلمين فض ذلك الاشتباك، إلا أنه لم يستطع السيطرة عليهما، فضرب الطالب، فما كان من الأخير إلا أن اتصل بوالده وأخبره بما حصل.

وبعد نحو نصف ساعة، حضر ولي الأمر الى المدرسة فدخل الى الصف حيث يتواجد الأستاذ وتوجّه اليه بكلمات نابية، بعدها ضربه بالحذاء على مرأى من طلابه.

إشارة الى أن وزارة التعليم كانت قد أكّدت فرض عقوبة ضد من يعتدي على المعلم أثناء تأدية عمله، وذلك بالسجن والغرامة المالية الكبرى.