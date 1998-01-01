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كل ما يجب أن تعرفه عن جديد "آيفون"

الجمعة 23 مارس 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كل ما يجب أن تعرفه عن جديد "آيفون"



وكالات / سما /

تخطط شركة "أبل" لإطلاق هاتف (iPhone OLED) بشاشة 5.85 بوصة وبسعر منخفض، ليحل محل هاتف (iPhone X)، حسب ما ذكرت يومية (Digitimes ) البريطانية.

يأتي هذا التخفيض المتوقع في السعر نتيجة اتفاق بين شركة "أبل" ومورديها حول تكاليف التصنيع، حيث سيكون هذا الهاتف أقل سعرا بنسبة 10٪ على الأقل، مقارنةً بالنموذج الحالي الذي تتجاوز تكلفته 400 دولار، بالإضافة إلى تكاليف التجميع.

ونقلت يومية (Digitimes ) عن مصادر في سلسلة التوريد التابعة لشركة "أبل" أن الطلبات المستقبلية الخاصة بنموذج ( OLED 5.8) ستكون منخفضة عن طلبيات ( iPhone X).

ويرجع هذا التخفيض في الانتاج إلى أن جهاز ( iPhone X) حقق مبيعات أقل من المتوقع، وما يخيف "أبل" هو أن النموذج التالي قد يلقى المصير نفسه، كونه سيشهد تحديثا ثانويا فقط وليس جذرياً، بالإضافة إلى إن "أبل" تخطط لإطلاق هاتف "ايفون" مزود بشاشة (OLED) بقياس 6.45 بوصة وآخر بشاشة (LCD) بقياس 6.1 بوصة، وقد يطيح هذان النموذجان بمبيعات هاتف (iPhone OLED) 5.85 بوصة.

ووفقاً للمصدر نفسها، فإن "أبل" فكرت في دمج شاشة LCD في إصدار 5.85 بوصة للمنافسة في الأسواق الناشئة، لكنها اعتمدت خيار (OLED) في نهاية المطاف.

#آيفون

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