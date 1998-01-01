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الثانوية الشاملة في كفر قاسم تحتفل بعيد الأم في أجواء احتفالية

الجمعة 23 مارس 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



كفر فاسم / سما /

أقامت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم  ، احتفالا بمناسبة "عيد الأم" ، حيث بدأت فعاليات هذا اليوم المميز في حياة كل معلمة في حوالي الساعة 11:30 .

تخلل الحفل كلمة القاها الأستاذ الشيخ منصر تحدث فيها عن عظمة الأم ودورها في بناء المجتمع  من خلال استذكار لأحاديث نبوية وقصص من السيرة تقدس دورها وثوابها عند الله عز وجل.

تلا ذلك انشودة للطالبات حول الأم امتعت الحاضرات وأثارت الشجون والعبرات .

كما وتضمن الحفل وجبة غداء فاخرة وفعالية نفذنها المعلمات حيث قامت المعلمات بصنع وتنسيق باقات ورود جميلة لزميلاتهن وأرفقت معها بطاقات معايدة نقشن عليها عبارات المودة والوفاء.  

في نهاية الحفل تبادلت المعلمات باقات الورود وتسلمن الهدايا فكانت روح التآلف والانسجام  تعم أرجاء المكان.

أشرف على هذا اليوم الجميل طاقم التربية الاجتماعية والمستشارات والهيئة التدريسية بمباركة من مدير المدرسة الأستاذ  الفاضل إياد عامر .

#الثانوية الشاملة

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