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صورة: "لواء التوحيد" ينفي صلته باستهداف موكب الحمد الله

الجمعة 23 مارس 2018 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: "لواء التوحيد" ينفي صلته باستهداف موكب الحمد الله



غزة / سما /

نفى "لواء التوحيد" أي صلة لها بالتفجير الذي استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وشدد لواء التوحيد في بيان صحفي أن معركتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن جميع الأسماء التي ورد ذكرها في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله لم يكن احدًا منهم منتسباً للواء.

وحذر لواء التوحيد من الزج باسمها في اتون أي احداث امنية داخلية، لافتا إلى أنها ستفصح عن أسماء المواقع التي تستهدف تشويه اللواء، واصفاً تلك المواقع بالمشبوهة.

وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت مقتل المتهم في تفجير موكب الحمد الله ومساعده خلال اشتباك مسلح، استشهد على اثره عنصران من الأجهزة الأمنية غربي النصيرات.

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#لواء التوحيد #الحمدلله #اغتيال

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