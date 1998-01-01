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وزير الدفاع الأمريكي ماتيس: ينبغي إيجاد حل سياسي عاجل لحرب اليمن

الخميس 22 مارس 2018 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الأمريكي ماتيس: ينبغي إيجاد حل سياسي عاجل لحرب اليمن



واشنطن -وكالات -

شدّد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، على ضرورة إيجاد حل سياسي عاجل لأزمة اليمن، وذلك خلال استقباله، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، في مبنى وزارة الدفاع (بنتاغون).

وقال ماتيس "ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن".

كما أعرب عن أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

واختتم حديثه قائلاً "نسعى إلى إنهاء الحرب، هذا هو الهدف النهائي، وسوف ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن وأيضًا مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مباحثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، تناولت أوجه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري وما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.

كما تضمنت المباحثات، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وجهود البلدين المبذولة بشأنها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق المشترك تجاهها بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان ترمب، استقبل أمس الأول، ولي العهد السعودي في مستهل زيارته للولايات المتحدة، والتي تمتد على ثلاثة أسابيع. 

ومن المقرر أن يلتقي الأمير كبار المسؤولين الاقتصاديين في نيويورك والأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا، إضافة إلى شركة لتصنيع السلاح، وفق بيان أصدرته السفارة السعودية في واشنطن.

#جيمس ماتيس #السعودية #اليمن

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