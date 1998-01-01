الشعبية تنظم مسيرة حاشدة احتجاجاً على الأوضاع الكارثية بالقطاع

غزة/سما/

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الكارثية التي يمر بها القطاع في ظل الحصار المستمر منذ أكثر من عشر سنواتٍ متواصلة، ورفضاً للمخططات الصهيوأمريكية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وشارك بالمسيرة حشد كبير من أبناء شعبنا في خانيونس تقدمهم قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وشخصيات وطنية واعتبارية والمخاتير والأعيان وحشد نسوي كبير.

وانطلقت المسيرة الغاضبة من أمام عمارة جاسر وسط المدينة لتجوب شوارع المحافظة، وسط هتافات صدحت بها حناجر المتظاهرين، الذين حملوا أعلام فلسطين وشعارات مطلبية تدعو لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وضرورة تعزيز مقومات صمود شعبنا وتعزيز مبدأ الشراكة السياسية والمصلحة الوطنية وتغليبها على المصلحة الفئوية الضيقة، على اعتبار ذلك أولى الخطوات على طريق تحرير فلسطين واستعادة الحقوق الوطنية.