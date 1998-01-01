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الكويت تسلم "الأونروا" مليوني دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين

الخميس 22 مارس 2018 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تسلم "الأونروا" مليوني دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين



غزة/سما/

سلم سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج، اليوم الخميس، دعماً مالياً بقيمة مليوني دولار أمريكي لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ضمن إطار مساهمة الكويت السنوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الدعيج، تأكيده حرص القيادة الكويتية على دعم الفلسطينيين عبر مختلف الجهات الرسمية والشعبية.

وقال: "ان هذه المساهمة الكويتية التطوعية مستمرة منذ أعوام لدعم أنشطة وبرامج وكالة "الأونروا"، في التنمية البشرية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية".

وأعرب عن الأمل في أن "يسهم الدعم الكويتي في تحسين أهم الجوانب الأساسية التي توفرها الوكالة للاجئين الفلسطينيين كالتعليم والصحة والتنمية المجتمعية مشددا على أهمية توفير الدعم المادي والمعنوي للأشقاء اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة والمقدر عددهم بنحو خمسة ملايين لاجئ".

#اونروا #دعم #الاونروا

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