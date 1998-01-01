لاول مرة : طائرة هندية تعبر السعودية الى تل ابيب

رويترز -

دشنت شركة الطيران الهندية (إير إنديا) أولى رحلاتها من نيودلهي إلى تل أبيب مرورا بالمجال الجوي السعودي في وقت متأخر يوم الخميس بحسب موقع فلايت رادار على الانترنت الذي يراقب حركة الطائرات.

وقالت وكالة رويترز ان طائرة إير إنديا في الرحلة 139 حلقت فوق السعودية الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، بحسب فلايت رادار.وقالت إير إنديا في السابع من مارس آذار إنها تلقت جميع الموافقات اللازمة من السعودية. ولم يعلق السعوديون على المسألة منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين إن الخطوط الجوية السنغافورية وشركة طيران فلبينية تستكشفان امكانية تسيير رحلات إلى تل أبيب ومنها، مرورا بالمجال الجوي السعودي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخطوط الجوية السنغافورية.وغادرت رحلة إير إنديا نيودلهي الساعة 12:27 بتوقيت جرينتش يوم الخميس ومن المتوقع أن تصل إلى تل أبيب الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش، بحسب أحدث معلومات على موقع فلايت رادار.

ووفقا للموقع فإن الرحلة طارت في وقت سابق فوق سلطنة عمان. ولم يتسن لوكالة رويترز التي اوردت الخبر الاتصال بمسؤولين من عمان، التي لا تعترف بإسرائيل، للحصول على تعقيب.