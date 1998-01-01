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لاول مرة : الشرطة الاسرائيلية على حدود قطاع غزة

الخميس 22 مارس 2018 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة : الشرطة الاسرائيلية على حدود قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

 قالت القناة العبرية العاشرة، اليوم الخميس، أنه لأول مرة سيتم نشر قوات الشرطة في عمق الأراضي خلف خطوط الجيش قرب الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن الهدف من نشر الشرطة مخاوف الجيش من أن يتمكن الفلسطينيون خلال المسيرات التي ستنظم قرب الحدود الجمعة المقبلة والتي تليها من اجتياز قوات الجيش للمناطق الحدودية ما يتطلب تدخل الشرطة لاعتقالهم.

وأشارت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية ايال زمير عقد اجتماعا مع رؤساء المجالس المحلية على الحدود من أجل إطلاعهم على استعدادات الجيش لمواجهة تلك المسيرات. مطالبا إياهم بضرورة بقائهم هادئين وأن يحافظوا على نمط حياتهم العادية.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة معاريف أن هناك إنذارات ساخنة حول احتمالية وقوع عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، في ظل محاولات حماس إشعال تلك المناطق.

#الشرطة الاسرائيلية #حدود #غزة

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