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رام الله:"الصحة" تعلن جاهزيتها لزراعة كلية للطفة إنعام العطار

الخميس 22 مارس 2018 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله:"الصحة" تعلن جاهزيتها لزراعة كلية للطفة إنعام العطار



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم ، عن جاهزيتها لإجراء عملية زراعة الكلية للطفلة المريضة انعام العطار، وذلك بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إمكانية الزراعة، وأن الوزارة تنتظر موافقة عائلة الطفلة وخالها المتبرع لإجراء العملية.

وقال رئيس قسم الكلى واستشاري أمراض وزراعة الكلى في مجمع فلسطين الطبي د. عبد الله الخطيب: ان "قسم زراعة الكلى في مجمع فلسطين الطبي قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة العطار وخالها المتبرع، والتي استمرت لأكثر من أسبوعين، وأظهرت النتائج عدم وجود أي مانع طبي لإجراء علمية زراعة الكلية للطفلة، من خالها المتبرع".

وتابع د. الخطيب: "قمنا بإبلاغ أم وخال الطفلة إنعام بإمكانية إجراء العملية الجراحية، حيث أن قسم الكلى أجرى العديد من عمليات زراعة الكلى لحالات مشابهة تماما، وكانت نتائجها ناجحة".

وأكد الخطيب أنه قام بالتواصل مع رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة د. عبد الله القيشاوي، وأبلغه بالحالة الطبية للطفلة حيث بإمكان الطفلة متابعة وضعها الصحي هناك".

وأضاف: "أن عائلة الطفلة إنعام لم توافق حتى اللحظة على إجراء عملية زراعة الكلية، وأن ذلك يعود لهم وحدهم دون غيرهم". مشددا على أنه تم تحديد موعد لإجراء العملية الجراحية مع نهاية الشهر الجاري وأن عدم موافقة الأهل يحول دون إجرائها".

#انعام #طفلة #زراعة الكلي

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