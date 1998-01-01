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حماس: تصريحات حكومة الوفاق والضميري إصرار على " الكذب

الخميس 22 مارس 2018 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تصريحات حكومة الوفاق والضميري إصرار على " الكذب



غزة / سما /

عدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات حكومة الحمد الله، والناطق بلسان أجهزتها الأمنية الضميري، إصرار على الكذب، وتضليل للرأي العام، وتغطية على الجهات التي تقف وراء المجرمين والقتلة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس: وقال برهوم في تصريح صحفي مساء الخميس، إن هذه التصريحات تعكس فضيحة هذه الحكومة، والحرج الشديد الذي وقعت فيه جراء محاولاتها توجيه التهم والأحكام الجاهزة والمسبقة كخطوة استباقية لحرف مجريات التحقيق.

وأضاف أن سياسة الخداع والتضليل التي تمارسها الحكومة لن تفلح في إنقاذ الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء من ورطتهم.

وكانت حكومة الحمد الله في بيان لها قالت إن مجريات الساعات الأخيرة في غزة، تثبت أن حماس ما زالت تنتهج نفس النهج في لجوئها إلى رسم وتنفيذ سيناريوهات مشوهة واختلاق روايات واهية لا تتفق مع المنطق.

#حماس #الضميري #الكذب

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