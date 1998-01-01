عائلة "الاشهب " تتبرأ من ابنها وتنعى شهداء القسام

غزة / سما /

أعلنت عائلة الأشهب في الوطن والشتات، اليوم الخميس براءتها التامة من فعل المدعو "عبد الهادي جمعة الأشهب" ضد الاجهزة الأمنية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد اثنين من خيرة أبناء الأجهزة الأمنية من مخيم النصيرات.

واستنكرت في بيان صدر عنها اليوم كل عمل يضر بالسلم الأهلي والترابط المجتمعي والوحدة الوطنية.

وتقدمت بأحر التعازي والمواساة من عائلتي الشهداء شهداء الوطن والواجب حماد أبو سويرح وزياد الحواجري، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما شهداء ويسكنهما الفردوس الأعلى.

نص البيان:

بيان صادر عن عائلة الأشهب نعلن نحن عائلة الأشهب في الوطن والشتات براءتنا التامة من فعل المدعو"عبد الهادي جمعة الأشهب" ضد الاجهزة الأمنية في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد اثنين من خيرة أبناء الأجهزة الأمنية من مخيم النصيرات. ونستنكر وندين كل عمل يضر بالسلم الاهلي والترابط المجتمعي والوحدة الوطنية كما ونتقدم بأحر التعازي والمواساة من عائلتي الشهداء شهداء الوطن والواجب حماد أبو سويرح وزياد الحواجري، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما شهداء ويسكنهما الفردوس الأعلى. والله من وراء القصد عائلة الأشهب في الوطن والشتات