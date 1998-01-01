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تشييع جثماني شهيدي الداخلية في غزة

الخميس 22 مارس 2018 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثماني شهيدي الداخلية في غزة



غزة/سما/

شيّعت جماهير غفيرة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مساء الخميس، جثماني شهيدي وزارة الداخلية الرائد زياد الحواجري والملازم حماد أبو سوريح الذين استشهدا خلال اشتباكات وقعت مع مطلوبين على خلفية مسؤوليتهم عن تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأسبوع الماضي.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين الحواجري، وأبو سوريح" في مسجد الجمعية الإسلامية، ومن ثم انطلق موكب التشييع إلى مقبرة الزوايدة لمواراة الثرى الأخير للشهيد أبو سويرج، ومن ثم مواراة الشهيد الحواجري إلى مقبرة وسط النصيرات.

وشارك في موكب التشييع مدير عام قوى الأمن الداخلي بقطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية وجماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية خلال مشاركته بتشييع شهيدي الداخلية :" ان هناك  تقدم مهم في جريمة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله  ووصلنا لمن يقف خلفها".

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني ، اليوم الخميس، استشهاد اثنين من ضباطها خلال مواجهات اندلعت مع عدد من المطلوبين بينهم المتهم الرئيس "أنس أبو خوصة" والذي أعلن عن مصرعه واحد مساعديه في ذات البيان.

وقالت الوزارة: "إننا إذ نُنعى شهداءها الأبطال، لنُحيي فرسان الأجهزة الأمنية، ونُشيد بتعاون المواطنين مع أجهزة الأمن".

 
#غزة #شهداؤ #انفجار

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