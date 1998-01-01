الشرطه تستلم مركز الشرطة المتنقل في بيت لحم

بيت لحم / سما /

استلمت الشرطة اليوم مركز الشرطة المجتمعي المتنقل في محافظة بيت لحم وذلك بالتعاون مع التعاون الدولي (GIZ ) .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المركز تم استلامه بحضور ومشاركة العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم وجوركين تشيوبيرت نائب رئيس الشرطة الفيدرالية الالمانية وممثلين عن التعاون الالماني، والرائد زهره سكر مديرة المركز المتنقل والرائد مصعب اسليميه مدير فرع العلاقات العامة والاعلام، وعدد من ضباط شرطة المحافظة.

واضاف البيان، ان العقيد حقوقي علاء الشلبي رحب في البداية بنائب رئيس الشرطة الالمانية والوفد المرافق له ونقل لهم تحيات السيد اللواء حازم عطاالله مديرعام الشرطة الفلسطينية وشكرهم على اهتمامهم ودعهمهم المستمر للشرطة والذي يساهم في تطويرعمل الشرطة والوصول لشرطة عصرية في كافة المجالات والتخصصات .

ويهدف تشغيل مركز الشرطة المجتمعي المتنقل الى التواصل مع المواطنين والوقوف الى جانبهم ومعرفة مشاكلهم في اماكن سكنهم ومنع الجريمة قبل وقوعها وبناء الشراكة مع فئات المجتمع كافه بهدف نشر الأمن والتوعية الأمنية وجعل ثقافة الأمن والقانون السائدة في مجتمعنا الفلسطيني، حيث ستتمكن شرطة بيت لحم وضمن برنامج متجدد من الوصول الى كافة بلدات وقرى الريف الفلسطيني داخل المحافظة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين من خلال المركز المتنقل .