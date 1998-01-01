جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطه تستلم مركز الشرطة المتنقل في بيت لحم

الخميس 22 مارس 2018 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

استلمت الشرطة اليوم مركز الشرطة المجتمعي المتنقل في محافظة بيت لحم وذلك بالتعاون مع التعاون الدولي (GIZ ) .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المركز تم استلامه بحضور ومشاركة العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم وجوركين تشيوبيرت نائب رئيس الشرطة الفيدرالية الالمانية وممثلين عن التعاون الالماني، والرائد زهره سكر مديرة المركز المتنقل والرائد مصعب اسليميه مدير فرع العلاقات العامة  والاعلام، وعدد من ضباط  شرطة المحافظة.

واضاف البيان، ان العقيد حقوقي علاء الشلبي رحب في البداية بنائب رئيس الشرطة الالمانية والوفد المرافق له ونقل لهم تحيات السيد اللواء حازم عطاالله مديرعام الشرطة الفلسطينية وشكرهم على اهتمامهم ودعهمهم المستمر للشرطة  والذي يساهم في تطويرعمل الشرطة والوصول لشرطة عصرية في كافة المجالات والتخصصات .

ويهدف تشغيل مركز الشرطة المجتمعي المتنقل الى التواصل مع المواطنين والوقوف الى جانبهم ومعرفة مشاكلهم في اماكن سكنهم ومنع الجريمة قبل وقوعها  وبناء الشراكة مع فئات المجتمع كافه بهدف نشر الأمن والتوعية الأمنية وجعل ثقافة الأمن والقانون السائدة في مجتمعنا الفلسطيني، حيث ستتمكن شرطة بيت لحم وضمن برنامج متجدد من الوصول الى كافة بلدات وقرى الريف  الفلسطيني داخل المحافظة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين من خلال المركز المتنقل .

#الشرطه

أخبار ذات صلة

معبر رفح- ارشيف

صور وفيديو ..السلطة تستلم رسمياً إدارة معابر قطاع غزة

اللواء حازم عطا الله- ارشيف

عطا الله: الشرطة بغزة يجب أن تكون مثل الشرطة بالضفة "ولن أتعامل إلا مع شرطة تحت قيادتي"

اعتقال العشرات من نشطاء فتح

مركز الميزان : اعتقال العشرات من نشطاء وقيادات فتح في غزة

مركز سلافة - عزة

غزة: مركز سلافة أحد أكثر المراكز تأثيرًا على المجتمع بالعالم

حرق -ارشيفية

مواطنة تشعل النار في نفسها أمام مركز شرطة طولكرم

مركز غذائي دولي : ربع السكان الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الأكثر قراءة اليوم

حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب

مصدرلبناني: عباس أكد لبرّي أنه لا ينوي اتخاذ إجراءات ضد حماس وغزة

عريقات: الرئيس لن يفرض عقوبات جديدة على غزة ويستهجن استعداد حماس للحوار مع أمريكا

بيان وزارة الداخلية في غزة حول العملية الأمنية في مخيم النصيرات

"إسرائيل" تتقدم في اكتشاف الأنفاق وغزة ترد بالعبوات قرب الجدار

تحقيق يُظهر اصول ليونيل ميسي الحقيقية

الأخبار الرئيسية

البردويل: لدينا تفاصيل دقيقة عن جهات معادية تقف وراء تفجير موكب الحمدالله

الحية- ارشيف

الحية: وصلنا لمن يقف خلف تفجير موكب "الحمد الله"

اغتيال الحمد الله - ارشيف

حكومة الوفاق: "حماس" ترسم وتنفذ سيناريوهات مشوهة حول محاولة اغتيال الحمدالله

شهيد

صور : مقتل المطلوب"ابوخوصة" واحد مرافقيه واستشهاد عنصري أمن في عملية أمنية بالنصيرات

عباس - ارشيف

الرئيس : على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق وإلا ستتحمل عواقب إفشال الجهود المصرية

الاتصالات الفلسطينية