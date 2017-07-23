أسرى فلسطين: الاحتلال يجدد اعتقال الأسير النطاح بعد إبلاغه بالإفراج عنه

غزة / سما /

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن نيابة الاحتلال مددت اعتقال الأسير الشيخ " إسماعيل طلب النطاح" 43 عام، من بلدة إذنا غرب الخليل أربعة اشهر بعد ساعات قليلة من ابلاغه بالإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي وذلك بعد انهائه ثمانية شهور في الاعتقال الاداري .

وأوضحت الناطقة الإعلامية للمركز في الضفة الغربية " أمينة طويل" ان ادارة سجن النقب قد أبلغت الاسير النطاح بقرار الإفراج عنه بعد انتهاء تمديد اعتقاله الاداري الثاني والذي انتهى صباح أمس الاربعاء، وقام زملائه الاسرى بتوديعه داخل القسم وتم نقله الى غرفه الانتظار عند مدخل السجن تهيئة لنقله الى معبر الظاهرية جنوب الخليل لإطلاق سراحه حيث تنتظر عائلته .

وأضافت "الطويل" ان عائلة النطاح توجهت للمعبر فور سماعها نبأ الافراج عن ابنها لاستقباله الا انها فوجئت بقرار تمديد حيث تلقت الخبر بصدمة كبيرة وابدت استهجانها الشديد من سياسه الاحتلال بحق الاسرى الاداريين من خلال التلاعب في اعصابهم وعائلاتهم وجعلهم في حاله قلق حتى الدقيقة الأخيرة من وصول الاسير لبيته

وبيت "الطويل" بان قوات الاحتلال كانت اقتحمت بتاريخ 23/7/2017، منزل الأسير المحرر "النطاح" في بلدة اذنا، و قامت بتفتيشه وتحطيم جزء من محتوياته ، قبل ان تقوم بإعادة اعتقاله، وأصدرت بحقه قراراً باعتقاله ادارياً دون تهمه لمدة 4 شهور وقبل ان تنتهى بأيام جدد الاحتلال له الادارى لمرة ثانية.

وأشارت الى أن الشيخ "إسماعيل النطاح" هو أسير سابق اعتقل لدى الاحتلال عدة مرات، وأمضى ما مجموعة 5 سنوات ، وهو داعية إسلامي وخطيب ومدرس لمادة التربية الإسلامية في المدرسة الثانوية في بلدة إذنا.