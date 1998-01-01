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الحمد الله يطلع وفدا من جامعة اوكسفورد البريطانية على انتهاكات الاحتلال

الخميس 22 مارس 2018 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، وفدا من الباحثين في جامعة اوكسفورد البريطانية، حيث أطلعهم على أخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا.

وجدد الحمد الله تأكيده على أهمية مبادرة الرئيس محمود عباس بخصوص عقد اجتماع بمرجعية دولية لتحقيق السلام، وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إعمال حقوق الفلسطينيين في العودة والحرية وتقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي القلب منها قطاع غزة.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على خطورة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص القدس، مشيرا إلى انه يناقض الشرعية والإرادة الدولية، ويقوض جهود تحقيق السلام في المنطقة بأكملها.

واطلع الحمد الله الوفد على انتهاكات الحكومة الإسرائيلية خاصة التصعيد الاستيطاني وهدم البيوت واعتقال المواطنين لا سيما الأطفال، وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية خاصة في المناطق المسماه "ج".

#رامي الحمد الله

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