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النضال الوطني تنعي شهداء الأجهزة الأمنية في عملية القاء القبض على منفذي تفجير موكب د. الحمدالله

الخميس 22 مارس 2018 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

ثمنت جبهة النضال الوطني الفلسطيني الجهود الجبارة التي بذلتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي اسفرت عن اعتقال الخلية الإرهابية التي فجرت موكب د.رامي الحمدالله.

وأشادت الجبهة بروح التضحية والتفاني التي أبدتها هذه الأجهزة الأمنية التي حمت وحافظت وبجدارة على أمن وطمأنينة المجتمع وحمايته من الفاسدين والعابثين.

وأكدت الجبهة في تصريح صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي بغزة , إن كشف لغز الجريمة وحقيقتها بعد أن ظن فاعليها أنها أحبكت حلقاتها لهو دليل وبرهان واضح على الكفاءه العالية التي تتمتع بها الاجهزة الأمنية في قطاع غزة في الكشف عن أي جريمة.

اننا في جبهة النضال الوطني الفلسطيني نترحم على أرواح الشهداء من أفراد الاجهزة الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لحماية الوطن والمواطن وندعو الله لهم بالمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان متمنين للجرحى منهم الشفاء العاجل إن شاء الله.

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