جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحقائق تتكشف رويداً رويداً..

البردويل: لدينا تفاصيل دقيقة عن جهات معادية تقف وراء تفجير موكب الحمدالله

الخميس 22 مارس 2018 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
البردويل: لدينا تفاصيل دقيقة عن جهات معادية تقف وراء تفجير موكب الحمدالله



غزة/سما/

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، عن تفاصيل تفجير موكب رئيس  الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في الثالث عشر من الشهر الجاري، ان لدى حركة حركته تفاصيل دقيقة  ومؤكدة حول وجود جهات معادية تقف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله".

وقال البردويل في مؤتمر صحفي للفصائل  الفلسطينية بغزة مساء الخميس، "لدينا تفاصيل دقيقة ومؤكدة حول وجود جهات معادية تقف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله".

وأكد البردويل  أن حركته أطلعت الفصائل على كافة التفاصيل الدقيقة لتحقيقات وزارة الداخلية ولا مجال للانجرار وراء بعض الموتورين، مشيراً إلى أن الحقائق تتكشف رويداً رويداً.

وأضاف "العملية خطيرة جداً ولا نستبعد أي جهات معادية تقف خلف تنفيذ العملية".

ووعد عضو المكتب السياسي لحماس، الشعب الفلسطيني لنشر كافة التفاصيل ومن يقف خلف عملية التفجير قريباً بعد اكتمال كافة الخيوط التفصيلية للجريمة.

في سياق متصل،  قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة له عن الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قيادة حركة حماس دعت الفصائل لمناقشة الوضع الأمني في القطاع.

وشدد البطش على دعم الفصائل لاستكمال التحقيق للكشف عمَّن يقف خلف جريمة استهداف موكب الحمد الله، مؤكداً أهمية استقرار الحالة الأمنية في القطاع.

وأضاف: "نحن في وضع سياسي لا يحتمل المزيد من المناكفة، نحتاج وحدة حقيقة في مواجهة كل التحديات، وحدة أمنيةً ووطنية واحدةً تحمي سلامة الوطن".

#البردويل #رامي الحمد الله #موكب

أخبار ذات صلة

الحمد الله وفرج - ارشيف

صحيفة : السلطة تتهم "عناصر من حماس" بالوقوف وراء تفجير موكب الحمدالله

أبو مرزوق

أبو مرزوق: التحقيقات في تفجير موكب الحمدالله وصلت لنتائج ملموسة

أنس عبد المالك ابو خوصة

امن غزة يلاحق مشتبه به في تفجير موكب الحمدالله وتوزيع صوره على الحواجز

الحمدلله وفرج

الداخلية تنفي ارسال وفد الى غزة للتحقيق بتفجير موكب الحمدالله

الحية - ارشيف

الحية: استهداف موكب الحمدالله استهدف حماس وتوجه دولي لتخفيف الحصار عن غزة

الحمدلله

البزم: نحقق مع مشتبه بهم باستهداف موكب الحمدالله وسنعلن "كل شيء" للرأي العام

الأكثر قراءة اليوم

حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب

مصدرلبناني: عباس أكد لبرّي أنه لا ينوي اتخاذ إجراءات ضد حماس وغزة

عريقات: الرئيس لن يفرض عقوبات جديدة على غزة ويستهجن استعداد حماس للحوار مع أمريكا

بيان وزارة الداخلية في غزة حول العملية الأمنية في مخيم النصيرات

"إسرائيل" تتقدم في اكتشاف الأنفاق وغزة ترد بالعبوات قرب الجدار

تحقيق يُظهر اصول ليونيل ميسي الحقيقية

الأخبار الرئيسية

الحية- ارشيف

الحية: وصلنا لمن يقف خلف تفجير موكب "الحمد الله"

اغتيال الحمد الله - ارشيف

حكومة الوفاق: "حماس" ترسم وتنفذ سيناريوهات مشوهة حول محاولة اغتيال الحمدالله

شهيد

صور : مقتل المطلوب"ابوخوصة" واحد مرافقيه واستشهاد عنصري أمن في عملية أمنية بالنصيرات

عباس - ارشيف

الرئيس : على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق وإلا ستتحمل عواقب إفشال الجهود المصرية

حدود غزة -ارشيفية

"إسرائيل" تتقدم في اكتشاف الأنفاق وغزة ترد بالعبوات قرب الجدار

الاتصالات الفلسطينية