البردويل: لدينا تفاصيل دقيقة عن جهات معادية تقف وراء تفجير موكب الحمدالله

غزة/سما/

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، عن تفاصيل تفجير موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في الثالث عشر من الشهر الجاري، ان لدى حركة حركته تفاصيل دقيقة ومؤكدة حول وجود جهات معادية تقف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله".

وقال البردويل في مؤتمر صحفي للفصائل الفلسطينية بغزة مساء الخميس، "لدينا تفاصيل دقيقة ومؤكدة حول وجود جهات معادية تقف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله".

وأكد البردويل أن حركته أطلعت الفصائل على كافة التفاصيل الدقيقة لتحقيقات وزارة الداخلية ولا مجال للانجرار وراء بعض الموتورين، مشيراً إلى أن الحقائق تتكشف رويداً رويداً.

وأضاف "العملية خطيرة جداً ولا نستبعد أي جهات معادية تقف خلف تنفيذ العملية".

ووعد عضو المكتب السياسي لحماس، الشعب الفلسطيني لنشر كافة التفاصيل ومن يقف خلف عملية التفجير قريباً بعد اكتمال كافة الخيوط التفصيلية للجريمة.

في سياق متصل، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة له عن الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قيادة حركة حماس دعت الفصائل لمناقشة الوضع الأمني في القطاع.

وشدد البطش على دعم الفصائل لاستكمال التحقيق للكشف عمَّن يقف خلف جريمة استهداف موكب الحمد الله، مؤكداً أهمية استقرار الحالة الأمنية في القطاع.

وأضاف: "نحن في وضع سياسي لا يحتمل المزيد من المناكفة، نحتاج وحدة حقيقة في مواجهة كل التحديات، وحدة أمنيةً ووطنية واحدةً تحمي سلامة الوطن".