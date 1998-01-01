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الحية: وصلنا لمن يقف خلف تفجير موكب "الحمد الله"

الخميس 22 مارس 2018 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: وصلنا لمن يقف خلف تفجير موكب "الحمد الله"



غزة/سما/

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، عن وجود تقدم مهم في كشف اللثام عن جريمة "تفجير موكب  رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقال الحية خلال مشاركته بتشييع شهيدي الأمن بالمحافظة الوسطى، عصر اليوم الخميس "نعلن عن تقدم مهم في كشف اللثام عن جريمة تفجير الموكب ووصلنا لمن يقف خلفها".

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أعلنت ظهر اليوم، عن مقتل المطلوب أنس أبو خوصة، بعد أن بادر بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية التي تمكنت من محاصرته غرب مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن.

#الحية #الحمد الله #تفجير

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