القسام ينعى الشهيدين الحواجري وأبو سويرح خلال تأديتهما الواجب الوطني

غزة/سما/

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، الشهيدين حماد أبو سويرح وزياد الحواجري، أثناء تأديتهما الواجب الوطني خلال عملية ملاحقة المطلوبين في قضية استهداف موكب رامي الحمد الله، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في تصريح صحفي مقتضب: " كتائب القسام تزف المجاهدين زياد الحواجري وحماد أبو سويرح اللذين ارتقيا أثناء تأديتهما واجبهما الوطني في إطار عملهما في الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة تفاصيل ملاحقة الأجهزة الأمنية لمطلوبين في قضية استهداف موكب رامي الحمد الله، ونعت الوزارة شهيدين ارتقيا خلال عملية الملاحقة في النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الداخلية، "إن الشهيدين زياد أحمد الحواجري وحماد أحمد أبو سوريح، ارتقيا خلال محاصرة الأجهزة الأمنية لعدد من المطلوبين بينهم المتهم الرئيس في قضية استهداف موكب الحمد الله وهو المدعو "أنس أبو خوصة"، وطالبتهم بتسليم أنفسهم إلا أنهم بادروا بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية على الفور".

وأضافت: "أنه فِي إطار عمليات البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعمليةً أمنيةً صباح اليوم في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأعلنت مقتل المطلوب أنس أبو خوصة أثناء الاشتباك، واعتقال اثنين من مساعديه أصيبا أثناء الاشتباك ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج أحدهما كان بحالة خطرة توفي فيما بعد وهو (عبد الهادي الأشهب).