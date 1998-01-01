جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

باب المصالحة سيبقى مفتوحا

الاحمد يناشد الشعب الفلسطيني بكل فئاته الانتفاض في وجه الانقسام لانهائه

الخميس 22 مارس 2018 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد يناشد الشعب الفلسطيني بكل فئاته الانتفاض في وجه الانقسام لانهائه



رام الله/سما/

ناشد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، الشعب الفلسطيني بكل فئاته الانتفاض في وجه الانقسام كما ينتفضون في وجه الاحتلال، قائلا: "الانقسام من أسباب استمرار الاحتلال، وأقول لأهلنا في قطاع غزة شددوا من تمردكم على لغة الانقسام والانقساميين، انتفضوا في وجوههم وفي وجه كل من يستمر فيه ويسانده، فقد آن الأوان لوضع حد للانقسام".

وقال الأحمد في لقاء متلفز، حول تلميحات حماس أنها مستعدة لفتح قنوات اتصال في محاولة لتجاوز منظمة التحرير: "أقول لحماس اذهبوا وحاولوا ولن يستقبلهم أحد لأنهم لا يمثلوا الشعب الفلسطيني، منظمة التحرير فقط من تمثل الشعب الفلسطيني بدماء الشهداء".

وأضاف، "البعض ومن بينهم أعضاء في حماس يعتقدون أن صفقة القرن ستحيط في المشروع الوطني الفلسطيني وقادته وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، وبحركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير بكل فصائلها، حتى يقطعوا الطريق على جهود الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس لتحقيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ويتساوقوا بذلك مع الطرح الأميركي".

وأشار إلى،أن الإجراءات التي ستتخذ في وجه الانقسام، ستكون ضد سلطة الخطف والانقلاب، حتى يقوضها، "ونحن قادرون على القيام بواجباتنا اتجاه أهلنا في غزة"، مؤكدا أنه لم يتم البدء باتخاذ الاجراءات بعد.

وأكد أن باب المصالحة سيبقى مفتوحا كما أكد الرئيس محمود عباس خلال خطابه قبيل أيام، مشدداً على عدم القبول بمصطلح "طرفي الانقسام".

#الاحمد #احتلال #انقسام

أخبار ذات صلة

عزام الاحمد

10 ملايين $ من اردوغان لـ"غزة.. الاحمد يطالب تركيا بالضغط على حماس لانهاء الانقسام

الاحمد - ارشيف

الاحمد : اصرار حماس على الانقسام يجعلها غير مؤهلة للمشاركة في جلسات "الوطني"

تصويت دول العالم تأييداً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

ابو مرزوق : دولة فدرالية بين غزة والضفة حل من حلول الانقسام الداخلي الفلسطيني

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: مصر تستعد لإطلاق مبادرة شاملة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

دحلان والسنوار

مصر تؤكد: لن نتجاوز السلطة و لن نرعى اتفاقات تمس بوحدة الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب

مصدرلبناني: عباس أكد لبرّي أنه لا ينوي اتخاذ إجراءات ضد حماس وغزة

عريقات: الرئيس لن يفرض عقوبات جديدة على غزة ويستهجن استعداد حماس للحوار مع أمريكا

خطاب الرئيس: الإنفجار الشامل ..نبيل عمرو

"إسرائيل" تتقدم في اكتشاف الأنفاق وغزة ترد بالعبوات قرب الجدار

بيان وزارة الداخلية في غزة حول العملية الأمنية في مخيم النصيرات

الأخبار الرئيسية

البردويل: لدينا تفاصيل دقيقة عن جهات معادية تقف وراء تفجير موكب الحمدالله

اغتيال الحمد الله - ارشيف

حكومة الوفاق: "حماس" ترسم وتنفذ سيناريوهات مشوهة حول محاولة اغتيال الحمدالله

شهيد

صور : مقتل المطلوب"ابوخوصة" واحد مرافقيه واستشهاد عنصري أمن في عملية أمنية بالنصيرات

عباس - ارشيف

الرئيس : على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق وإلا ستتحمل عواقب إفشال الجهود المصرية

أنس عبد المالك ابو خوصة

امن غزة يلاحق مشتبه به في تفجير موكب الحمدالله وتوزيع صوره على الحواجز

الاتصالات الفلسطينية