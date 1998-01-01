عائلة "أبو خوصة" تتبرأ من ابنها "أنس" وتنعى شهداء أجهزة الأمن

غزة/سما/

تبرأت عائلة "أبو خوصة" شهداء أجهزة الأمن في قطاع غزة اليوم الخميس، الذين ارتقوا في الاشتباك المسلح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت عائلة "أبو خوصة" في بيانٍ صحفي وصل "سما " نسخةً عنه، لقد فوجئنا نحن في عائلة أبو خوصة بالجريمة النكراء والفعل الخارج عن الأعراف الوطنية والدينية والتي ترفضه العائلة جملةً وتفصيلا وتشجبه بأشد العبارات".

وأضافت، أنّها إذ تعلن براءتها الكاملة من أنس عبد المالك أبو خوصة وتتقدم بالتعازي لعائلة الحواجري وأبو سويرح بمقتل ابنيهما في العملية الامنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى، أنّها تساند أجهزة الأمن وستقدم لها كافة التسهيلات لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.