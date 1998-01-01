قيادي بفتح: حماس تتهرب من تبعات تفجير الحمدلله بإحداث فوضى صغيرة

رام الله /سما/

اتهم القيادي في حركة فتح يحيى رباح الخميس حركة حماس بـ"محاولة إحداث فوضى صغيرة تتيح لها أن تهرب من مسؤولية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة قبل أيام".

وقال رباح ان حماس تحاول التهرب خاصة بعد استخدام الرئيس محمود عباس لصلاحياته الدستورية في تهديدها بعقوبات قاسية جدًا".

وأشار إلى أن "ما يرد من حماس هي بلا شك أخبار هروبية حتى لا تقوم بما هو مطلوب منها"، داعيًا الحركة إلى "الإعلان عن أسماء الذين قاموا بتفجير موكب الحمد الله وتقديمهم إلى القضاء". على حد قوله.

وطالب الحركة بـ"تسليم الحكومة قطاع غزة دفعة واحدة وليس بالقّطاعي وبخطوات صغيرة تقوم بها ثم تتراجع عنها".

وقال إن "الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية يقود معركة كبرى وهي معركة إسقاط إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وتابع "حماس خارج هذه المعركة نهائيًا بل تنحاز إلى العدو وتعمل اختراقات تؤدي إلى صالح العدو لإرباك المشروع الوطني والحاق الأذى به".

وكان الرئيس محمود عباس قرر بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله قبل أيام فرض إجراءات "وطنية ومالية وقانونية" على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب الحمد الله، متهمًا حماس بالمسؤولية الكاملة عنه.

واكد أن على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق الوطني، وأولها الأمن وبشكل فوري، وبعد ذلك سنتحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة، وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء هذه الحالة.