جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مؤسس فيسبوك يعترف: ارتكبنا خطأً

الخميس 22 مارس 2018 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس فيسبوك يعترف: ارتكبنا خطأً



وكالات / سما /

أقر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، الأربعاء، بأن شركة التواصل الاجتماعي ارتكبت أخطاء حين فتحت المجال لوصول بيانات للمستخدمين إلى شركة "كمبردج أناليتيكا".

وأكد زوكربرغ الذي تعرض موقعه لانتقادات واسعة، مؤخرا، أن فيسبوك سيجري تغييرات، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي أول تعليقات له منذ أن كشفت الشركة، الجمعة، إساءة استخدام بيانات شخصية، قال زوكربرغ على فيسبوك إن الشركة "ارتكبت أخطاء، وتوجد أمور كثيرة ينبغي عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها".

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، الأسبوع الماضي، أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك من أجل تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016.

وأوضحت الصحيفتان، نقلا عن موظفين سابقين بشركة "كمبريدج أناليتيكا" ومساعدين ووثائق، أن هذه الواقعة واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في تاريخ فيسبوك.

#فيسبوك #مارك زوكربرغ

أخبار ذات صلة

مؤسس فيسبوك وزوجته في انتظار مولودتهما الأولى

فلسطيني يكتشف ثغرة في فيسبوك ويستخدمها ضد مؤسس الموقع

ماذا تضمنت الرسالة التي كتبها مؤسس فيسبوك لطفلته؟

الاحتلال يعترف : فيسبوك يساعد إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين

مؤسس "فيسبوك" ربح 3 مليارات و400 مليون دولار بساعة

ما الذي يقصده مؤسس فيسبوك بعبارة "لم تروا شيئاً بعد"؟

الأكثر قراءة اليوم

حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

مصدرلبناني: عباس أكد لبرّي أنه لا ينوي اتخاذ إجراءات ضد حماس وغزة

البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب

عريقات: الرئيس لن يفرض عقوبات جديدة على غزة ويستهجن استعداد حماس للحوار مع أمريكا

خطاب الرئيس: الإنفجار الشامل ..نبيل عمرو

"إسرائيل" تتقدم في اكتشاف الأنفاق وغزة ترد بالعبوات قرب الجدار

الاحتلال يطوّر طائرة "قاذفة للقنابل" لقمع "مسيرة العودة الكبرى"

الأخبار الرئيسية

شهيد

صور : مقتل المطلوب"ابوخوصة" واحد مرافقيه واستشهاد عنصري أمن في عملية أمنية بالنصيرات

عباس - ارشيف

الرئيس : على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق وإلا ستتحمل عواقب إفشال الجهود المصرية

الحمد الله - ارشيف

الحمد الله: نجدد مطالبتنا بتسليم الحكومة كل المسؤوليات بغزة وتمكينها الشامل

الاتصالات الفلسطينية