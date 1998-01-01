إدارة "فيسبوك" تغلق الصفحة الرسمية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

غزة / سما/

أقدمت إدارة "فيسبوك" ظهر اليوم الخميس على حذف الصفحة الرسمية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بذريعة انتهاك سياسة الاستخدام.

واستنكرت الجبهة الشعبية إقدام إدارة موقع" الفيسبوك " على إغلاق الصفحة الخاصة بالجبهة، معتبرة إياها سياسة ممنهجة تأتي تنفيذاً لرغبات العدو الصهيوني في محاربة المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الجبهة على أن هذه السياسات المنحازة للاحتلال الصهيوني لن تثنينا عن مواصلة فضح جرائم الاحتلال وسياساته الإجرامية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتظهير حقوقه ونضالاته ضد الاحتلال.