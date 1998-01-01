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العلوم والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال والتكنولوجيا ينظمان لقاءً رياديـًا

الخميس 22 مارس 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلوم والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال والتكنولوجيا ينظمان لقاءً رياديـًا



خانيونس / سما /

نظمت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس وحاضنة الأعمال والتكنولوجيا بالجامعة الإسلامية لقاءً رياديـًا بعنوان Riyada Road Show، بحضور منسق اللقاء الأستاذ محمد النجار، وأخصائي تطوير أعمال المهندس يوسف الحلاق، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة من الكلية والمهتمين بمجال ريادة الأعمال.

وافتتح أ. النجار اللقاء بالترحيب بالحضور، متحدثاً عن أهمية عقد اللقاءات الريادية التي تساهم بشكل كبير في تسليط الضوء على أهم المشاريع الريادية التي تفتح المجال بشكل واسع أمام المميزين للانخراط في مجال الريادة عبر تطوير مشاريعهم الريادة وإطلاقها لتسهم في حل مشكلات المجتمع الفلسطيني.

مشيراً أ. النجار إلى أن الكلية وضعت ضمن توجهاتها المستقبلية تعزيز هذا المجال لدى الطلبة في الكلية بشكل خاص والمنطقة الجنوبية بشكل عام، مؤكدًا أنَّ خطوات قريبة في هذا الإطار سيلمسها الطلبة والأهالي في المنطقة الجنوبية.

بدوره تطرق م. الحلاق إلى مفهوم ريادة الأعمال ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة ودعمها وتقديم الخدمات اللازمة لضمان نجاحها، موضحـًا أنَّ دور الحاضنات يأتي في متابعة المشاريع والتشبيك مع جهات التمويل لجلب التمويل اللازم للمشاريع الريادية.

كما عرض م. الحلاق الخدمات التي تقدمها حاضنة ( (BTIللرياديين من استشارات فنية ودعم لوجستي و دعم مادي وقصص نجاح مختلفة لمشاريع ريادية تم دعمها من الحاضنة. وفي ختام اللقاء استعرضت م. عبير صيدم تجربتها الريادية من خلال مشروع خزانتي أمام الحضور قبل أن يتم الرد على استفسارات الجمهور.

#العلوم والتكنولوجيا #حاضنة الأعمال

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