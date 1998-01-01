انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

رام الله / سما /

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين، اليوم الخميس، انخفاضا بنسبة 0.5%، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 720 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 582.18 نقطة، منخفضا 2.94 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.11%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.09%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.91%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 374 ألف سهم، في 113 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 19 شركة، انخفض منها سهم 7 شركات، وارتفع سهم 4 شركات، واستقر سهم 8 شركات.

والشركات الخاسرة هي: المجموعة الأهلية للتأمين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والفلسطينية للكهرباء، والبنك الإسلامي العربي، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس.

وارتفع سهم شركات: بيرزيت للأدوية، والقدس للمستحضرات الطبية، والفلسطينية للاستثمار والإنماء، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك".

والشركات التي استقر سهمها كانت: بنك فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والمشرق للتأمين، والتأمين الوطنية، والتكافل الفلسطينية للتأمين، والبنك الوطني، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.