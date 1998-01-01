جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

الخميس 22 مارس 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين



رام الله / سما /

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين، اليوم الخميس، انخفاضا بنسبة 0.5%، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 720 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 582.18 نقطة، منخفضا 2.94 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.11%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.09%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.91%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 374 ألف سهم، في 113 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 19 شركة، انخفض منها سهم 7 شركات، وارتفع سهم 4 شركات، واستقر سهم 8 شركات.

والشركات الخاسرة هي: المجموعة الأهلية للتأمين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والفلسطينية للكهرباء، والبنك الإسلامي العربي، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس.

وارتفع سهم شركات: بيرزيت للأدوية، والقدس للمستحضرات الطبية، والفلسطينية للاستثمار والإنماء، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك".

والشركات التي استقر سهمها كانت: بنك فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والمشرق للتأمين، والتأمين الوطنية، والتكافل الفلسطينية للتأمين، والبنك الوطني، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.

#بورصة

أخبار ذات صلة

انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض في مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.28%

انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.14%

الأكثر قراءة اليوم

حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

"ميدل ايست افيرز" : تصريحات عباس حول فشل مصر في المصالحة سبب حرجا للسيسي قبل انتخابات الرئاسة

مصدرلبناني: عباس أكد لبرّي أنه لا ينوي اتخاذ إجراءات ضد حماس وغزة

البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب

عريقات: الرئيس لن يفرض عقوبات جديدة على غزة ويستهجن استعداد حماس للحوار مع أمريكا

خطاب الرئيس: الإنفجار الشامل ..نبيل عمرو

"إسرائيل" تتقدم في اكتشاف الأنفاق وغزة ترد بالعبوات قرب الجدار

الأخبار الرئيسية

شهيد

صور : مقتل المطلوب"ابوخوصة" واحد مرافقيه واستشهاد عنصري أمن في عملية أمنية بالنصيرات

عباس - ارشيف

الرئيس : على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق وإلا ستتحمل عواقب إفشال الجهود المصرية

شرطة غزة

بيان وزارة الداخلية في غزة حول العملية الأمنية في مخيم النصيرات

الاتصالات الفلسطينية