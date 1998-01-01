جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المستشفى الأوروبي يحتفل بالأمهات في يومهن

الخميس 22 مارس 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

في جو من المحبة والود، أقام مستشفى غزة الأوروبي احتفالا للأمهات تكريما لهن وعرفانا بفضلهن بمناسبة يوم الأم، ونظم يوم ترفيهي تخلله العديد من الفقرات وتقديم الهدايا للأطفال وللأمهات. 


وشكر مدير المستشفى د. يوسف العقاد الأمهات في كل مكان على دورهن الرائد في بناء المستقبل، مؤكدا على الاهتمام البالغ الذي توليه إدارة المستشفى لتكريم موظفيها وتطوير العلاقات الإنسانية لديهم وخاصة فيما يخص الأم .


ومن جانبه أشاد المدير الإداري والمالي أ. كمال موسى بهذا الاحتفال الذي يقام للعام الثالث على التوالي، موضحا أن الاحتفال الأول كان في عام 2016، وهو لتكريم الموظفات الأمهات العاملات بالمستشفى والمربيات في حضانة أبناء العاملات.


وتخلل الحفل الذي حضره عدد من المسئولين بالمستشفى، العديد من الفقرات، أدارها من العلاقات العامة أ. جهاد أبو ضباع، وقدمها أطفال الحضانة وفرقة الابتسامة الفنية, وبدأت الفقرات بالقرآن الكريم ثم تتابعت الفقرات الشعرية والترفيهية والأناشيد.


وفي لفتة وفاء من القائمين على الحفل ومن الأمهات قدم المدير الاداري أ. كمال موسى والمحاسب أ. مؤنس الأغا مسئول حضانة أبناء العاملات درع شكر وتقدير لمدير المستشفى د. يوسف العقاد ودرع شكر وتقدير للمدير الإداري والمالي أ. كمال موسى، وسلموا شهادات التقدير للمربيات في حضانة أبناء العاملات.


ويذكر أن هذه الحضانة أنشئت في العام 2003 لخدمة ورعاية أبناء الموظفات، وتسهيل تواصلهن ورعاية أبناءهن أثناء التواجد في العمل، وتعتبر من المشاريع الناجحة التي أنجزت في المستشفى لخدمة الموظفات.

#المستشفى الأوروبي

أخبار ذات صلة

صائب عريقات

صائب عريقات يدخل المستشفى لاجراء عملية في الرئتين

مجدلاني: قرار الأوروبي لن يؤثر على رواتب الموظفين في غزة

الاتحاد الأوروبي: نأمل ألا يضر خطاب أبو مازن بجهود المصالحة

معبر رفح -ارشيفية

صور: وصول وفد دبلوماسي من بعثة الإتحاد الأوروبي لتفقد أوضاع معبر رفح

معبر رفح -ارشيفية

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع اسرائيل استعدادا للعودة لمعبر رفح

معبر رفح -ارشيفية

الاتحاد الأوروبي: بعثة دبلوماسية الى فلسطين لبحث تطورات معابر غزة

الأكثر قراءة اليوم

حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

"ميدل ايست افيرز" : تصريحات عباس حول فشل مصر في المصالحة سبب حرجا للسيسي قبل انتخابات الرئاسة

مصدرلبناني: عباس أكد لبرّي أنه لا ينوي اتخاذ إجراءات ضد حماس وغزة

البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب

عريقات: الرئيس لن يفرض عقوبات جديدة على غزة ويستهجن استعداد حماس للحوار مع أمريكا

خطاب الرئيس: الإنفجار الشامل ..نبيل عمرو

"إسرائيل" تتقدم في اكتشاف الأنفاق وغزة ترد بالعبوات قرب الجدار

الأخبار الرئيسية

شهيد

صور : مقتل المطلوب"ابوخوصة" واحد مرافقيه واستشهاد عنصري أمن في عملية أمنية بالنصيرات

عباس - ارشيف

الرئيس : على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق وإلا ستتحمل عواقب إفشال الجهود المصرية

شرطة غزة

بيان وزارة الداخلية في غزة حول العملية الأمنية في مخيم النصيرات

الاتصالات الفلسطينية