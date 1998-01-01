المستشفى الأوروبي يحتفل بالأمهات في يومهن

غزة / سما /

في جو من المحبة والود، أقام مستشفى غزة الأوروبي احتفالا للأمهات تكريما لهن وعرفانا بفضلهن بمناسبة يوم الأم، ونظم يوم ترفيهي تخلله العديد من الفقرات وتقديم الهدايا للأطفال وللأمهات.



وشكر مدير المستشفى د. يوسف العقاد الأمهات في كل مكان على دورهن الرائد في بناء المستقبل، مؤكدا على الاهتمام البالغ الذي توليه إدارة المستشفى لتكريم موظفيها وتطوير العلاقات الإنسانية لديهم وخاصة فيما يخص الأم .



ومن جانبه أشاد المدير الإداري والمالي أ. كمال موسى بهذا الاحتفال الذي يقام للعام الثالث على التوالي، موضحا أن الاحتفال الأول كان في عام 2016، وهو لتكريم الموظفات الأمهات العاملات بالمستشفى والمربيات في حضانة أبناء العاملات.



وتخلل الحفل الذي حضره عدد من المسئولين بالمستشفى، العديد من الفقرات، أدارها من العلاقات العامة أ. جهاد أبو ضباع، وقدمها أطفال الحضانة وفرقة الابتسامة الفنية, وبدأت الفقرات بالقرآن الكريم ثم تتابعت الفقرات الشعرية والترفيهية والأناشيد.



وفي لفتة وفاء من القائمين على الحفل ومن الأمهات قدم المدير الاداري أ. كمال موسى والمحاسب أ. مؤنس الأغا مسئول حضانة أبناء العاملات درع شكر وتقدير لمدير المستشفى د. يوسف العقاد ودرع شكر وتقدير للمدير الإداري والمالي أ. كمال موسى، وسلموا شهادات التقدير للمربيات في حضانة أبناء العاملات.



ويذكر أن هذه الحضانة أنشئت في العام 2003 لخدمة ورعاية أبناء الموظفات، وتسهيل تواصلهن ورعاية أبناءهن أثناء التواجد في العمل، وتعتبر من المشاريع الناجحة التي أنجزت في المستشفى لخدمة الموظفات.