أزمة "زواج وإنجاب" مزعجة في كوريا الجنوبية

وكالات / سما /

نبهت إحصاءات حديثة في كوريا الجنوبية، إلى أن سكان البلاد يعزفون بشكل مقلق عن الزواج والإنجاب، بينما يقبلون بشكل متزايد على الطلاق، وهو ما يشكل تهديدا للنمو الديموغرافي في البلاد.

وبحسب ما نقلت صحيفة "شوزن إلبو" المحلية عن أرقام رسمية، فإن البلاد شهدت 264 ألف زيجة فقط، خلال العام الماضي، أي بتراجع قدره 6.1 في المئة، مقارنة بسنة 2016.

واقترب عدد الزيجات، خلال العام الماضي، من أدنى مستوى له منذ سنة 1974، حين كان عدد السكان محدودا جدا، لكن عدد الزيجات كان يفوق 400 ألف في السنة، خلال أواسط التسعينيات.

وهبط العدد، بعد ذلك، إلى 300 ألف زيجة سنة 1997، ثم تراجع إلى 200 ألف، في العام الماضي، وهو ما أدى أيضا إلى تراجع معدل الإنجاب، بشكل لافت.

ويعزو باحث في مركز أبحاث كوري جنوبي، تراجع الزواج والإنجاب في البلاد، إلى وجود خشية لدى الشباب من البطالة ومصاريف السكن ورعاية الأطفال.

ولا تقف "أزمة" كوريا الجنوبية الأسرية عند تراجع الزواج والخصوبة، بل إن الطلاق يتزايد أيضا وسط أزواج تقدموا في "العشرة"، ففي 2017، أقدم 33 ألفا من الأزواج الكوريين الجنوبيين الذين عاشوا مع بعضهم البعض لعشرين عاما، على الطلاق.