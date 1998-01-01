جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

﻿تكريم الفنانة "درة" في مهرجان الشرق الأوسط للأزياء

الخميس 22 مارس 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿تكريم الفنانة "درة" في مهرجان الشرق الأوسط للأزياء



عالم الفن

قرر مهرجان الشرق الأوسط للأزياء تكريم الفنانة التونسية درة ضمن الدورة الأولى له، والتي تقام اليوم الخميس في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، وقد اختارتها إدارة المهرجان لأناقتها الملحوظة خلال الفترة الماضية.


ويشارك في المهرجان 6 مصممين من 5 دول عربية، حيث تمكن وليد خليل صاحب الشركة لمنظمة للمهرجان من التعاقد مع كل من مصمم الأزياء الأردني أمجد حاموري، والسوري عمر محفوظ، والمغربية لمياء منهال، وعبد الحنين راوح، واللبناني ميخائيل شمعون، ومن مصر رشا سليم، حيث سيقدم كل منهم مجموعة من الأزياء الجديدة الخاصة والتي ستعرض للمرة الأولى في المهرجان، والذي سيحضره ما يقرب من 1000 شخص من الشخصيات العامة والنجوم.


وأكد مصمم الأزياء الأردني أمجد حاموري أنه سعيد بمشاركته في الدورة الأولى من المهرجان، مؤكدا أنه سيعرض مجموعته الجديدة من الأزياء والتي سيتعمد فيها تقديم شكل جديد ومختلف عما قدمه فى الفترة الأخيرة من الأزياء، والتي حازت على إعجاب الجمهور الأردني والعربي.


بينما أشار السوري عمر محفوظ إلى أنه قرر أن يقدم مجموعته الجديدة للجمهور المصري من خلال المهرجان في دورته الأولى، والتي ستشهد حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، بالإضافة إلى الجمهور، فكان من الضروري معرفة رأي هذا الجمهور العريض الذواق في مجموعته الجديدة.


وكان للمغرب نصيب الأسد في المشاركة بمجموعات من الأزياء المتميزة.

#درة

أخبار ذات صلة

بالفيديو..الفنانة الفلسطينية" ليان بزلميط "تطلق أغنية "بحبك يا فلسطين"

بالفيديو..الفنانة الفلسطينية" ليان بزلميط "تطلق أغنية "بحبك يا فلسطين"

فيديو ..الفنانة الفلسطينية "اية علي" تصدر اغنية جديدة بعنوان "قدس السلام"

المخرج البريطاني الكبير كين لوت

مهرجان برلين يعلن عن تكريم المخرج البريطاني كين لوتش في دورته المقبلة

مخرجة اسرائيلية تعرض فيلم "راشيل" في مهرجان"القصبة السينمائي" برام الله

مخرجة اسرائيلية تعرض فيلم "راشيل" في مهرجان"القصبة السينمائي" برام الله

بالفيديو.. "ذا أيدول" فيلم مستوحاً من حياة عساف سيعرض في مهرجان "تورنتو" الدولي

تونس: انطلاق مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بعرض فيلم "تمبكتو"

الأكثر قراءة اليوم

حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

"ميدل ايست افيرز" : تصريحات عباس حول فشل مصر في المصالحة سبب حرجا للسيسي قبل انتخابات الرئاسة

مصدرلبناني: عباس أكد لبرّي أنه لا ينوي اتخاذ إجراءات ضد حماس وغزة

البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب

عريقات: الرئيس لن يفرض عقوبات جديدة على غزة ويستهجن استعداد حماس للحوار مع أمريكا

خطاب الرئيس: الإنفجار الشامل ..نبيل عمرو

"إسرائيل" تتقدم في اكتشاف الأنفاق وغزة ترد بالعبوات قرب الجدار

الأخبار الرئيسية

شهيد

صور : مقتل المطلوب"ابوخوصة" واحد مرافقيه واستشهاد عنصري أمن في عملية أمنية بالنصيرات

عباس - ارشيف

الرئيس : على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق وإلا ستتحمل عواقب إفشال الجهود المصرية

شرطة غزة

بيان وزارة الداخلية في غزة حول العملية الأمنية في مخيم النصيرات

الاتصالات الفلسطينية