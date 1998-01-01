﻿تكريم الفنانة "درة" في مهرجان الشرق الأوسط للأزياء

عالم الفن

قرر مهرجان الشرق الأوسط للأزياء تكريم الفنانة التونسية درة ضمن الدورة الأولى له، والتي تقام اليوم الخميس في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، وقد اختارتها إدارة المهرجان لأناقتها الملحوظة خلال الفترة الماضية.



ويشارك في المهرجان 6 مصممين من 5 دول عربية، حيث تمكن وليد خليل صاحب الشركة لمنظمة للمهرجان من التعاقد مع كل من مصمم الأزياء الأردني أمجد حاموري، والسوري عمر محفوظ، والمغربية لمياء منهال، وعبد الحنين راوح، واللبناني ميخائيل شمعون، ومن مصر رشا سليم، حيث سيقدم كل منهم مجموعة من الأزياء الجديدة الخاصة والتي ستعرض للمرة الأولى في المهرجان، والذي سيحضره ما يقرب من 1000 شخص من الشخصيات العامة والنجوم.



وأكد مصمم الأزياء الأردني أمجد حاموري أنه سعيد بمشاركته في الدورة الأولى من المهرجان، مؤكدا أنه سيعرض مجموعته الجديدة من الأزياء والتي سيتعمد فيها تقديم شكل جديد ومختلف عما قدمه فى الفترة الأخيرة من الأزياء، والتي حازت على إعجاب الجمهور الأردني والعربي.



بينما أشار السوري عمر محفوظ إلى أنه قرر أن يقدم مجموعته الجديدة للجمهور المصري من خلال المهرجان في دورته الأولى، والتي ستشهد حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، بالإضافة إلى الجمهور، فكان من الضروري معرفة رأي هذا الجمهور العريض الذواق في مجموعته الجديدة.



وكان للمغرب نصيب الأسد في المشاركة بمجموعات من الأزياء المتميزة.