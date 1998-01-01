الفنان محمد صبحي يثير ضجة بجملة قالها!

عالم الفن

أقيمت مساء الثلاثاء، في قاعة النيل للآباء الفرانسيسكان بالمركز الكاثوليكي للسينما بوسط القاهرة، احتفالية سنوية خاصة تحت عنوان "يوم العطاء" في دورتها العاشرة، بمناسبة الاحتفال بيوم الأم.

وتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من رموز الفن والشخصيات العامة الذين تميزوا في مجالاتهم المختلفة، وكان لهم أثر هادف للمجتمع، وفي مقدمتهم الفنان محمد صبحي، الذي تخلف عن تكريمه في احتفالية المركز الكاثوليكي مؤخراً، وحرص على الحضور لاستلام تكريمه بنفسه، ووجه كلمة جميلة قال فيها: "الحمد لله اني تسلمت تكريمي بنفسي وليس أولادي بعد مماتي".

وأثار صبحي ضجة كبيرة من جملته المؤثرة، التي لاقت تصفيقاً حاراً من الحضور الذي اعرب عن تأثره من موقف صبحي ورأيه في التكريم.

كما كان من بين المكرمين الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر والوطن العربي، والشاعر فاروق جويدة، والفنانة سوسن بدر، والنجمة لطيفة، والكابتن مصطفى عبده لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي سابقا، والفنانة نهال عنبر، والمنتج محسن علم الدين، والكاتبة سناء البيسي، والموسيقار يحيى خليل، والفنانة تهاني راشد، والعميد مجدي بشارة، والفنانة عزة لبيب، والمخرج رضا شوقي، والمخرجة مجيدة نجم، والفنانة ياسمين الخيام، والفنانة وفاء سالم، وفنان الكاريكتير الراحل رمسيس زخاري.