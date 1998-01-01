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محمود الجندي يحرج جمال سليمان.. ماذا قال؟

الخميس 22 مارس 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمود الجندي يحرج جمال سليمان.. ماذا قال؟



عالم الفن

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن النجم المصري محمود الجندي ندمه عن المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، ليضع بطله النجم جمال سليمان في موقف محرج. 

وأكد الجندي أن العمل واجه أزمة بسبب الإهمال وعدم التصوير بشكل جيد ومنتظم، مما أدى إلى شعوره بأنه مسلسل ضعيف.

ولم يكتف بهذه التصريحات، بل أعلن بشكل صريح أنه لو عاد به الزمن للوراء لن يشارك في بطولته.

من جهة ثانية، يستكمل الجندي تصوير مشاهده في فيلم "براءة ريا وسكينة"، والذي بدأ تصوير أول مشاهده الجمعة الماضية بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار درامي تشويقي يكشف حقائق جديدة حول أشهر مجرمتين تناولت قصتهما السينما والدراما، بعد أن تم اعدامهما منذ أكثر من 90 عاماً.

#محمود الجندي

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