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الاحتلال يحكم بالسجن الفعلي على 3 معتقلين من بينهم فتاة

الخميس 22 مارس 2018 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن محكمة "عوفر" العسكرية، أصدرت اليوم الخميس، أحكاما بالسجن الفعلي على ثلاثة معتقلين بينهم فتاة، من محافظة بيت لحم.

وبين نادي الأسير ان المحكمة المذكورة أصدرت حكما بالسجن الفعلي على الاسير معتز خضر العمور لمدة (20) شهرا، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل، والاسير علي حسين سرور بالسجن لمدة 36 شهرا، وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل.

كما أصدرت المحكمة ذاتها، حكما بالسجن الفعلي لمدة سبعة أشهر على الفتاة ياسمين عبد الرحمن ابو سرور (20 عاما)، بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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