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البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب

الخميس 22 مارس 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
البردويل :إلقاء القبض على مرتكب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد لله وهو مصاب



غزة / سما /

أكد صلاح البردويل القيادي في حركة حماس اليوم الخميس ، إلقاء القبض على مرتكب جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد لله الأسبوع الماضي وهو مصاب.

وترحم البردويل خلال كلمة له في اللقاء الحواري الاول لمنتدى الحوار الوطني الفلسطيني؛ بعنوان: "القضية الفلسطينية بين التحديات والمخاطر" على روح الشهداء الذين سقطوا في معركة الكشف عن مجرم مرتكب تفجير رئيس الوزراء وهم من جهاز الأمن والحماية.

وتمنى البردويل الحياة لمرتكب جريمة محاولة الاغتيال كونه مصاب من اجل الكشف عن الجريمة ، رافضاً اتهام أحد .

واعتبر البردويل ان مصطلح تمكين الحكومة طارئ وغير مفهوم ولا احد يستطيع تفسيره مثل حدود "إسرائيل" التي لم تحددها ، مؤكداً ان التمكين بالمفهوم الذي رضى به الجميع ان لها مهمات خاصة وصولا لانتخابات والحكومة تتذرع بوجود بعض المعيقات والحكومة اصبحت تتجاوز مهماتها مثل الملف الامني.

#البردويل #اعتقال #الحمدلله #ابو خوصة

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