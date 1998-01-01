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زيدان يمنح الضوء الأخضر لضم ليفاندوفسكي

الخميس 22 مارس 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يمنح الضوء الأخضر لضم ليفاندوفسكي



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية, أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أعطى الضوء الأخضر للنادي "الملكي" من أجل استقدام مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وتم التوصل لاتفاق مبدئي مع ممثله.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ليفاندوفسكي يعتبر هدفا "قديما" للريال, ولا يزال "الملكي" يرغب بالحصول على خدماته

وحتى الآن، لم يبدأ الريال اتصالاته مع الفريق "البافاري" الذي لا يريد الاستغناء عن مهاجمه، رغم أنه لم يغلق الباب للتفاوض بشأن رحيله مقابل سعر يقترب من الـ100 مليون يورو.

من جانبه، قد يتخلى ريال مدريد عن مبلغ الـ42 مليون يورو التي ينبغي على البايرن دفعها الصيف المقبل لشراء الكولومبي جيمس رودريغيز المعار حاليا.

وأصبح ليفاندوفسكي أولوية الريال الآن عقب استبعاد مهاجم توتنهام هاري كين, بسبب مغالاة النادي الإنجليزي في السعر المراد مقابل تخليه عن لاعبه، بالإضافة إلى وجود شكوك في أن شخصيته الانطوائية قد تجعله يواجه صعوبة في التأقلم بـ"سانتياغو برنابيو"، وفقا للصحيفة.

#زين الدين زيدان #ليفاندوفسكي

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