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لاعب فالنسيا يمدح إنييستا بعد أول تدريب معه

الخميس 22 مارس 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب فالنسيا يمدح إنييستا بعد أول تدريب معه



وكالات / سما /

أشاد الإسباني داني باريخو لاعب فريق فالنسيا، بمواطنه أندريس إنييستا قائد برشلونة، معتبرا أن الأخير هو أحد اللاعبين الاستثنائيين في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وذلك بعدما شارك معه للمرة الأولى في تدريبات المنتخب.

وانضم باريخو مؤخرا إلى معسكر المنتخب الإسباني، بعد تألقه بشكل لافت للنظر في الموسم الحالي مع فالنسيا، لتكون أول مرة يتم استدعاؤه إلى المنتخب الأول.

وقال في مؤتمر صحافي: "إنها المرة الأولى التي أتدرب فيها بجوار إنييستا، ونحن جميعا نعرف كيف يلعب، ونعلم مسيرته وما حققه حتى الآن، هو لاعب استثنائي ومن أعمدة المنتخب، إنه نجم ذكي للغاية ورفيق عظيم".

وأعرب قائد وسط "الخفافيش" عن سعادته باستدعائه للمرة الأولى في تاريخه لـ"الماتادور"، مؤكدا أن الأمر كان ينتظره منذ فترة طويلة.

وأضاف: "أشعر بسعادة بالغة كونها المرة الأولى لي، لم أتحدث بعد مع المدرب، لكني أعيش أولى لحظات انضمامي للمنتخب بحماس كبير ورغبة جامحة، في تقديم مستوى جيد".

#فالنسيا #إنييستا

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