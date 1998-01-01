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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (12) مواطناً من الضفة بينهم طفل مصاب

الخميس 22 مارس 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (12) مواطناً من الضفة بينهم طفل مصاب.

وبين نادي الأسير في بيانه أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدتي قباطية وعرابة في محافظة جنين وهما: مفيد عادل نزال (55 عاماً)، ومحمد تيسير شيباني.

ومن بلدة بلعا في محافظة طولكرم اُعتقل الشقيقان ليث ومعمر محمد شحرور. كذلك جرى اعتقال لمواطنين من محافظة قلقيلية وهما: إبراهيم عصام عويضة (24 عاماً)، وميسرة محمود عفانة (30 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة الخليل وهما: راسم جراد الطل (29 عاماً)، وطارق نضال التميمي، يُضاف إلى المعتقلين كلاً من: عصام جمال خليل (25 عاماً)، وعلي جابر (23 عاماً)، ونور رياض الغزاوي (26 عاماً) وجميعهم من محافظة رام الله والبيرة.

وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مستشفى المقاصد في القدس واعتقلت الطفل المصاب أسد الدين ابو الهوى (14 عاماً).

#نادي الأسير #الاحتلال

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